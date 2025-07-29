Planta que combate ansiedade e é fácil de plantar em casa; conheça

Chá é conhecido por propriedades terapêuticas - Foto: Reprodução

Com propriedades relaxantes e medicinais, algumas plantas aromáticas, amplamente utilizadas na forma de chá podem ajudar pessoas que enfrentam ansiedade, insônia, como apontam estudos científicos.

A erva-cidreira, conhecida por suas propriedades calmantes é fácil de ter em casa e é uma excelente opção para quem quer sempre ter folhas frescas na rotina diária, além de ser acessível. O cultivo simples e fácil adaptação tanto em vasos quanto em jardins exige apenas alguns cuidados básicos para se desenvolver.

Plantar espécies que combatem a ansiedade não requer grandes conhecimentos em jardinagem. Com benefícios diversos, ao serem utilizadas em infusões, aromaterapia ou simplesmente pela presença em locais de convívio diário, o Portal A TARDE te mostra como plantar e integrar a erva-cidreira no dia a dia para melhorar o bem-estar.

Erva-cidreira (Melissa)

A planta aromática conta com sabor e aroma característicos, frutado, de limão e destaca-se por sua ação calmante e ansiolítica, que alivia a tensão e o estresse. Além do efeito antioxidante, que combate o envelhecimento, e a propriedade digestiva, que equilibra o sistema gastrointestinal.

Consumo deve ter orientação profissional | Foto: I KENPEI / via Wikimedia

Para que todas as propriedades terapêuticas da melissa sejam aproveitadas, o chá de melissa deve ser consumido com orientação profissional, para o manejo e dosagem adequada. A planta também conta com bioativos potentes, responsáveis por suas propriedades curativas.

Ação tranquilizante

Vários compostos presentes na erva-cidreira são associados a sua propriedade calmante. O ácido rosmarínico, flavonoides e óleos essenciais, por exemplo atuam em substâncias químicas produzidas por neurônios responsáveis pela ansiedade e pelo estresse.

O impacto da planta no sistema nervoso central já foi comprovado em estudos científicos. É o caso da pesquisa, “Atenuação do estresse induzido em laboratório em humanos após administração aguda de Melissa officinalis“, de 2004, que apontou como:

“A administração de extratos de melissa demonstrou significativa redução dos sintomas de ansiedade em ambientes clínicos controlados, especialmente pela ação ansiolítica dos seus óleos essenciais”.

Propriedades antioxidantes

Com um potencial antioxidante, a melissa apresenta moléculas que protegem o organismo contra o estresse oxidativo, e ajuda assim, a prevenir o envelhecimento celular. Essa ação de proteção envolve a neutralização de radicais livres, que são moléculas instáveis e altamente reativas.

Propriedades da planta podem auxiliar na insônia | Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Conforme o estudo publicado no Journal of Herbal Medicine, o consumo regular da erva-cidreira também pode proteger o sistema cardiovascular. Assim, a Melissa atua como uma aliada poderosa na manutenção da saúde e do bem-estar.

Potencial digestivo

A propriedade digestiva da melissa se dá graças à presença de compostos que auxiliam no relaxamento da musculatura lisa do trato gastrointestinal. Ela atua contra:

Azia;

Flatulências;

Má digestão;

Alivia o desconforto e melhora o funcionamento do intestino.

De acordo com o estudo “O efeito da Melissa officinalis na dispepsia funcional: um ensaio clínico randomizado duplo-cego”, de Amirnars Shahidi, “o uso regular da melissa, principalmente na forma de infusão, mostrou melhora significativa”.

Como plantar a erva-cidreira

A propagação da erva-cidreira pode ser feita por sementes, mudas ou estacas. A forma mais comum e eficaz é por meio de estacas retiradas de plantas já desenvolvidas. Para isso é necessário:

Cortar um ramo com cerca de 10 a 15 cm;

Retirar as folhas da base;

Plantar em solo úmido e rico em nutrientes.

Em vasos, escolha recipientes com pelo menos 25 cm de profundidade. Para o plantio direto no solo, escolha um local com boa iluminação e prepare a terra previamente com adubação orgânica. Em poucos dias, a estaca desenvolverá raízes.

Manutenção da erva-cidreira

A espécie gosta de solo levemente úmido. Para isso, regue de duas a três vezes por semana, e observe sempre a umidade da terra. Em épocas de calor intenso ou clima seco, pode ser necessário aumentar a frequência das regas.

Manejo da erva-cidreira pode ser feito em jardins e vasos | Foto: Embrapa / Divulgação

A poda regular é essencial para manter a planta compacta, estimular o crescimento e evitar que fique muito lenhosa. Por isso é necessário:

Cortar as pontas dos ramos a cada 30 dias ou após a colheita;

Remover folhas secas ou amareladas e ramos danificados com frequência;

Adubar com composto orgânico mensalmente;

Replantar a cada dois anos para renovar o substrato e dar mais espaço às raízes (se cultivada em vaso);

O ideal é iniciar a colheita cerca de dois a três meses após o plantio, quando os ramos estiverem bem desenvolvidos. Para colher, é preciso:



Utilizar tesoura limpa para cortar os ramos a cerca de 5 cm da base;

Deixar algumas folhas para que a planta possa rebrotar.

Com cuidados adequados, a planta continuará produzindo novas folhas por muito tempo.