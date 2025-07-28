Menu
COMPORTAMENTO

Rolos de papel higiênico podem ser um tesouro dentro de casa; saiba como

Material simples pode ser valioso para quem cultiva plantas

Por Luiz Almeida

28/07/2025 - 20:05 h
Rolo de papel de higiênico pode virar um tesouro em casa
Rolo de papel de higiênico pode virar um tesouro em casa -

Você já pensou que algo tão comum quanto o rolo de papel higiênico vazio poderia ser a salvação do seu jardim? Isso porque aqueles cilindros de papelão que costumam ir direto para o lixo podem ser verdadeiros aliados na hora de cultivar plantas mais saudáveis, bonitas e sustentáveis.

Simples, acessível e ecológico, esse item doméstico pode se transformar em um poderoso recurso natural, de acordo com o site Minha Vida.

O segredo está na composição do papelão, que é biodegradável e rico em carbono. Quando usado corretamente, o rolo ajuda no equilíbrio da compostagem, melhora a qualidade do solo e até atrai minhocas.

Isso sem contar que você estará reduzindo o lixo doméstico e apostando em uma prática que colabora diretamente com o meio ambiente.

Como utilizar rolos de papel higiênico no jardim?

Antes de tudo, é essencial garantir que os rolos estejam totalmente limpos, sem restos de papel. A ideia é usar apenas o papelão puro, que se decompõe naturalmente e não prejudica as plantas.

Você pode usá-los de diversas maneiras:

  • Sementes: Corte o rolo em pedaços menores, preencha com terra e plante sementes dentro. Depois, é só colocá-los no solo, com tudo, na hora do transplante. O papelão vai se decompor com o tempo e ajudar as raízes a se fixarem no solo.
  • Compostagem: Misture os rolos picados ao seu composto orgânico. Eles ajudam a equilibrar a proporção de carbono e nitrogênio, promovendo uma compostagem mais eficiente.
  • Cobertura para o solo: Usar pedaços de rolos como cobertura ao redor das plantas ajuda a reter a umidade, diminuir o crescimento de ervas daninhas e manter a temperatura do solo estável.

Minhocas adoram papelão

Pode parecer estranho, mas minhocas são fundamentais para a saúde do solo. O papelão atrai esses pequenos trabalhadores naturais, que se alimentam de matéria orgânica e ajudam a transformar resíduos em húmus, um tipo de adubo riquíssimo em nutrientes.

Ao cavarem túneis no solo, as minhocas também melhoram a aeração e a drenagem, favorecendo o crescimento das raízes. Ou seja, você não está só reaproveitando um material comum: está criando um ecossistema saudável dentro do seu jardim.

x