Recebeu ‘700’ de um jovem no WhatsApp? Veja por que se preocupar

Mensagem “700” está chamando a atenção no aplicativo de mensagens - Foto: Freepik

A Geração Z tem chamado a atenção com sinais entregues nas plataformas digitais. Um novo código silencioso tem circulado entre jovens e se tornado destacado entre os pais, amigos e educadores.

A mensagem “700”, enviada via WhatsApp, virou um alerta discreto para situações que exigem atenção imediata.

De acordo com informações do site ND+, esse número costuma aparecer em frases aparentemente comuns, como “por favor, 700” ou “preciso que você esteja aqui, 700”.

A publicação ressaltou que a ideia é evitar chamar a atenção de quem possa estar por perto, permitindo que a pessoa do outro lado entenda que há algo errado, mesmo que não esteja claro na conversa.

Prática tem circulado em grupos do WhatsApp

A utilização do "700", que começou entre grupos de amigos, vem ganhando espaço entre familiares e colegas de trabalho.

O objetivo é criar uma forma rápida e sutil de pedir apoio quando não se pode explicar a situação com detalhes.

Segundo especialistas, o “700” pode funcionar tanto como um aviso de urgência emocional quanto como um código para indicar situações de risco.

O que fazer quando receber a mensagem?

A recomendação é responder o mais rápido possível, preferencialmente por chamada de vídeo ou de voz, e avaliar a necessidade de acionar ajuda profissional ou apoio presencial.