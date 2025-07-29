NÃO-MONOGAMIA
Relação aberta e poliamor: 53% dos brasileiros já tiveram experiências liberais
Dados do aplicativo Gleeden mostram os modelos com maior número de adeptos
Cada vez mais, os relacionamentos liberais têm vindo à tona. Uma pesquisa do aplicativo Gleeden revelou que 53% dos brasileiros já tiveram algum tipo de relação não monogâmica. Em estimativa, cinco em cada dez entrevistados parecem já ter vivido alguma experiência não convencional.
A não-monogamia, que em resumo, é quando uma pessoa, ou um casal, decide que a relação não precisa se limitar a apenas duas pessoas em termos afetivos, sexuais ou ambos, abre o espaço para outras formas de conexão. Como revelam os demais dados apurados pelo aplicativo.
Dados que apontam o crescimento de adeptos a não-monogamia
Para definir isso, foram consideradas:
- Relações abertas (29%);
- Infidelidade (28%);
- Polifidelidade (26%);
- Ménage à trois (25%);
- Poliamor (20%);
- Poligamia (17%);
- Swings (14%).
Além disso, a análise revelou também que 51% dos entrevistados consideram a não monogamia um relacionamento aberto; e 42% enxergam a não monogamia como algo positivo (contra 34% que a consideram como uma vivência negativa).
Desafios
Apesar do crescimento no número de adeptos à não-monogamia, os participantes revelaram enfrentar pelo menos uma barreira ao se depararem com o modelo relacional. Em relação aos desafios, os principais obstáculos apontados, estão:
- Estabelecimento de respeito e limites (41%);
- Questões éticas e crenças pessoais (54%);
- Comunicação eficaz (38%).
Os dados mostram que, embora o conceito de não monogamia esteja cada vez mais disseminado e conhecido, os brasileiros ainda se veem diante de dificuldades relacionadas à adaptação a essas novas dinâmicas.
Características atribuídas
Dentre as características mais atribuídas a esse tipo de relacionamento aparece a transparência entre os parceiros (38%) e a liberdade emocional e sexual (36%).
Tipos de relações não monogâmicas
Entre os modelos de relacionamentos liberais, as formas mais comuns são o relacionamento aberto, no qual há permissão mútua para envolvimentos sexuais fora do casal, e o poliamor, que envolve vínculos afetivos com mais de uma pessoa, com consentimento de todos.
Outros arranjos como poliamor, amizade colorida, são pouco conhecidos, mas também geram debates em comparação aos relacionamentos monogâmicos, por exemplo. O Portal A TARDE produziu um dicionário dos relacionamentos.
Diferente da monogamia, que é pensado para duas pessoas que se comprometem exclusivamente um ao outro de forma emocional e sexualmente, os relacionamentos não-monogâmicos envolvem acordos que prezam pela autonomia e liberdade dos parceiros de explorar sua sexualidade com outras pessoas.
Relacionamento aberto X Poliamor
Enquanto no relacionamento aberto ainda existe a hierarquia de um parceiro principal, em que ambos acordam por ter intimidade com outras pessoas, no relacionamento poliamoroso, os parceiros estão abertos a ter mais de um relacionamento romântico ao mesmo tempo.
Em ambos arranjos relacionais, há acordos para alinhamento de dedicação emocional e sexual. No geral, para manter o relacionamento de forma saudável, é necessário um alto nível de comunicação e confiança entre os parceiros.
