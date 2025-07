Anarquia, submissão e poliamor: conheça o dicionário dos relacionamentos

No geral, cada casal ou rede de afeto não-monogâmico realizam diferentes acordos - Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Já difundido no imaginário social, o relacionamento é pensado apenas pela união entre duas pessoas, e qualquer modelo fora desse, na maioria das vezes é pouco conhecido e desconsiderado por ser visto com estranheza.

A configuração monogâmica, pautada na concepção do namoro, da fidelidade e de um futuro tão sonhado com o casamento, em contrapartida, é posta em cheque por diferentes arranjos de relacionamento que buscam desconstruir essas caixinhas.

Relacionamento aberto, poliamor, amizade colorida, são alguns dos arranjos ainda pouco conhecidos.

O Portal A TARDE fez uma lista com os principais modelos relacionais que seguem formas e concepções distintas; em um verdadeiro dicionário dos relacionamentos.

Os tipos de relacionamento

Monogâmico

O arranjo romântico é pensado para duas pessoas que se comprometem exclusivamente um ao outro de forma emocional e sexualmente. Quem opta pela monogamia idealiza a sensação de segurança nesta configuração de relacionamento, para lidar com sentimentos de ciúmes, por exemplo.

| Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Aberto

o contrário do que se pensa no imaginário social, no relacionamento aberto ainda existe hierarquia, visto que a partir de um parceiro principal, ambos acordam em ter intimidade com outras pessoas.

Nessa configuração, os parceiros românticos se comprometem emocionalmente um com o outro, mas concordam com a liberdade e a autonomia de explorar sua sexualidade com outras pessoas fora do relacionamento principal.

Há diferentes formas de acordos dentro do relacionamento, o que exige um alto nível de comunicação e confiança entre os parceiros.

Poliamoroso

Marcha do Orgulho do Poliamor, em São Francisco em 2004 | Foto: Pretzelpaws / Wikimedia

Dentro deste modelo também existem diferentes arranjos. Em um geral, nos relacionamentos poliamorosos, os parceiros estão abertos a ter mais de um relacionamento romântico ao mesmo tempo.

Nesse modelo de relação, os envolvidos se envolvem emocionalmente e, a depender do acordo, fisicamente com outros parceiros fora do relacionamento principal.

No arranjo, a ideia fundamental é permitir que ambos os parceiros tenham mais de um relacionamento por vez, seja com dedicação emocional ou investimento sexual.

Casual

Sem expectativas de compromisso ou exclusividade, é o que segue o relacionamento casual. As relações podem assumir desde encontros casuais como “ficadas”, “rolos”, “contatinhos” e outras configurações.

Nesse modelo, os parceiros buscam explorar a liberdade, os desejos e interesses sem se sentirem limitados por uma obrigação com o relacionamento.

Apesar de não parecer, os relacionamentos casuais, idealmente, exigem comunicação clara e respeito mútuo entre os parceiros para evitar mal-entendidos.

Amigos com benefícios/amizade colorida

Filme "Amizade Colorida", estreado por Justin Timberlake e Mila Kunis | Foto: Reprodução / Netflix

Nessa configuração, dois amigos se envolvem em atividades sexuais sem os laços emocionais, mas as expectativas normalmente associadas a um relacionamento romântico.

Assim, a relação que predomina é a amizade, mas é focada exclusivamente no prazer físico, o arranjo tem como ideal explorar mais a intimidade sexual sem o compromisso de um relacionamento sério.

Dominação e submissão

Um dos subgrupos do Bondage, Disciplina, Sadismo, Masoquismo (BDSM), o relacionamento de Dominação e Submissão (D/S), é um modelo e relação em que um parceiro assume um papel dominante, enquanto o outro assume um papel submisso e funciona na dinâmica de troca de poder.

O modelo relacional pode ser uma oportunidade excitante para os indivíduos explorarem sua sexualidade e envolverem-se em fantasias e fetiches.

Assexual

Bandeira assexual, identidade sexual que a pessoa sente baixa atração sexual | Foto: Reprodução

Neste relacionamento romântico, ambos os parceiros sentem pouco ou nenhum desejo sexual, dessa forma, o sexo não é o centro da relação, mas sim a atração romântica e desejo de intimidade emocional e proximidade.

Apesar do sexo não ser central, não significa que seja nulo, pelo contrário, a intimidade física pode ser um aspecto importante, e para além do sexo, a intimidade física não sexual como abraçar ou dar as mãos, são valorizados como forma de expressar afeto e vínculo um com o outro.

Um dos poucos se não a única configuração que não tem hierarquia, a anarquia relacional incentiva as pessoas a construírem os relacionamentos com base em suas próprias necessidades, desejos e acordos individuais, sem hierarquias ou regras fixas.

Anarquia

Nesse arranjo, cada indivíduo tem autonomia de definir os próprios limites e desejos na relação, além de não delimitar estruturas e predefinir importância entre os relacionamentos. Assim, todas as conexões são valorizadas de forma igual.

A configuração também questiona expectativas sociais tradicionais como o amor romântico e a monogamia.