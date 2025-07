Cruzeiro do sexo: passeio tem cabines de até R$ 74 mil e noites eróticas

Empresa Killing Kittens promove festas liberais em passeio - Foto: Divulgação

Imagine seis noites navegando pelo Mar Mediterrâneo em uma experiência onde o prazer é a grande atração. É essa a proposta do chamado “cruzeiro do sexo”, promovido pela empresa Killing Kittens.

O cruzeiro já tem data para ocorrer: 9 de junho de 2026. O itinerário parte de Barcelona, passa por Monte Carlo (Mônaco) e termina em Florença e Portofino (Itália), prometendo noites intensas e repletas de erotismo.

Os pacotes para a aventura começam em cerca de R$ 37 mil, chegando a valores de até R$ 74 mil dependendo do tipo de cabine escolhida.

O preço inclui refeições gourmet, bebidas alcoólicas à vontade e uma programação que mistura sofisticação, relaxamento e muito erotismo.

Entre as atividades previstas estão aulas de culinária, degustações de vinhos e uísques, ioga naturista, clube de corrida ao amanhecer, workshops sobre sexo e relacionamentos, brincadeiras sensoriais, além de uma noite de quiz apimentado.

Para os adeptos do swing, haverá ainda um dia especial dedicado ao tema.

Empresa do cruzeiro organiza festas liberais

A Killing Kittens é conhecida por organizar festas liberais de alto padrão em terra firme na Espanha.

Agora, a empresa leva seu conceito para alto-mar com alguns princípios claros: privacidade, confidencialidade e consentimento. Todos os participantes deverão assinar um termo antes do embarque, garantindo que qualquer interação seja baseada no respeito mútuo.

Ela também faz questão de alertar que não é permitido revelar a identidade de ninguém a bordo e comportamentos abusivos ou invasivos não serão tolerados. E até faz uma brincadeira em seu comunicado oficial: “Então, se sua esposa estiver a bordo, não finja que ela não está”.

Foco no prazer feminino

O objetivo do cruzeiro é celebrar a liberdade e o prazer feminino. Por isso, homens solteiros não podem comprar passagens.

O ambiente é pensado para casais ou mulheres solteiras que buscam uma experiência diferente, sem constrangimentos e em um clima de elegância.

“Fazer um cruzeiro sexual não significa apenas que você pode mostrar os seus seios e outras partes íntimas. É um acontecimento muito mais sofisticado”, reforça a Killing Kittens.