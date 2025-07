“Sem tabus”: influencer do poliamor pede pra ver marido com outro homem

O casal cria conteúdo adulto na web - Foto: Divulgação

Isabela Prazeres realizou seu sonho erótico nesta semana. A “influencer do poliamor”, como é conhecida nas redes sociais, pediu ao marido, Prazeres Jr., para se relacionar com outro homem em sua frente e fez um ménage com os dois.

“Foi algo que eu desejei por muito tempo. Sempre falei pra ele que tinha vontade de vê-lo com outro homem. E não como algo forçado ou performático — mas real, natural, com conexão. Quando aconteceu, foi surreal”, disse ela.

A jovem ainda registrou todo o momento e compartilhará em breve em suas plataformas de conteúdo adulto. “É exatamente isso que levamos para nossas plataformas, o nosso estilo de vida, o que acontece na nossa intimidade sem atuação ou coisa do tipo”, confessou.

Amor livre

A moça também confessou que essa foi a primeira experiência homossexual do seu cônjuge, que não se considera bissexual, mas sim um homem livre que gosta de explorar novas sensações de prazer.

“Ele não se considera bi. Ele se considera livre. Ele sente prazer em me ver com prazer. E nesse caso, o que aconteceu ali foi o oposto do tabu: foi liberdade, entrega e confiança. Sem rótulos, sem vergonha, sem culpa, sem tabus. Todo casal deveria experimentar isso, é libertador”, afirmou ela.

Apesar de viver um amor livre, Isabela garantiu que tudo é acordado entre ela e o parceiro. “Muita gente pensa que por sermos do meio liberal, tudo é festa e bagunça. Não é (risos). A gente conversa muito. A gente se cuida. E esse momento só aconteceu porque ele sentiu que era a hora. Eu sou uma mulher sortuda: meu marido me ama com coragem”, explicou.

“O Brasil precisa aprender que o amor livre não é promiscuidade. É consciência. É escolha. Eu nunca me senti tão viva e tão respeitada como mulher, como esposa, como amante... e como criadora. A nossa relação é saudável, super gostosa e prazerosa. E além disso, faturamos com a nossa intimidade”, concluiu.