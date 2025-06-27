Maya Massafera relata transfobia em evento: “Fui agredida”

A famosa chorou durante seu relato - Foto: Reprodução | Instagram

Maya Massafera passou por uma situação constrangedora durante o Festival Keinemusik, em Londres. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta semana, e revelou que foi impedida de entrar no evento pelos seguranças.

“Fui agredida aqui no festival. Os seguranças disseram que aqui não é lugar para mulher trans. Estou com esses dois. Olha aqui!”, disse ela, visivelmente abalada com o ocorrido.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A famosa ainda contou que foi empurrada pelo profissional e revidou a agressão dando um tapa nele, o que a fez quebrar sua unha. “Um cara chegar, me empurrar e falar 'você não é mulher, é homem'. E me empurrou. Comecei a dar tapa tão forte nele, minha unha em gel quebrou”, relatou.

“Minha sorte é que tinha mais gente, meu amigo estava lá e me segurou. Porque esse homem poderia ter me agredido mais. E na hora dá uma raiva na gente e depois dá uma sensação muito de culpa, parece que a gente está errada”, completou.

Psicológico abalado

Durante seu relato, Maya afirmou que nunca imaginou que passaria por uma situação parecida e chegou a acionar sua psicóloga para ter uma sessão extra, pois estava com o psicológico muito abalado após o ocorrido.

“Desde ontem estou muito mal. Falei com minha psicóloga quando cheguei e hoje também. A gente nunca acha que essas coisas vão acontecer com a gente. Nunca achei que isso fosse acontecer comigo”, concluiu ela.