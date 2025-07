Padre Fábio de Melo é acusado de vetar show de banda católica na Bahia

O padre era uma das atrações do evento - Foto: Reprodução | Instagram

Padre Fábio de Melo tem se envolvido em uma série de polêmicas nos últimos meses. Após protagonizar uma confusão em uma cafeteria, o religioso foi acusado de proibir uma banda católica de se apresentar em uma festa de São João na Bahia.

Através de um post nas redes sociais, a banda Ministério Sinal da Cruz contou que se apresentaria na noite desta quinta-feira, 26, no município baiano de Nordestina. Entretanto, a apresentação, que estava agendada para às 18 horas, não aconteceu.

Ainda na publicação, o grupo alegou que foi impedido de fazer a montagem de seu equipamento de som devido à “irredutibilidade da equipe de um artista de grande renome presente no evento”.

“O Ministério Sinal da Cruz tinha um show confirmado na cidade de Nordestina, com grande expectativa de louvor e adoração ao Senhor. No entanto, infelizmente, a apresentação não pôde acontecer como o planejado”, escreveram em nota.

“Por motivos diversos, entre eles a irredutibilidade da equipe de um artista de grande renome presente no evento, não foi possível realizar a montagem do nosso equipamento no palco principal”, completaram.

“Participamos da Santa Missa que, originalmente, também aconteceria no palco, mas foi transferida para a parte inferior, sob os toldos. Ali, entregamos a Deus o nosso louvor, mesmo em meio às limitações”, concluiu a nota.

Grade de atrações

Apesar de não terem citado nomes, a única canção que se apresentaria na cidade além da banda era o padre Fábio de Melo, que tinha um show agendado para às 20h. A grade de atrações foi divulgada oficialmente pela prefeitura, poucos dias antes do evento.

Em seu perfil do Instagram, o líder religioso chegou a compartilhar diversos registros do show na cidade baiana e agradeceu o carinho do público. “E aí meu povo? Hoje a nossa cantoria é aqui em Nordestina, interior da Bahia, festa de São João, a cidade estendeu um dia pra nos receber e vai ser lindo, vou mostrar pra vocês aqui”, disse ele.

Entretanto, ele não se manifestou publicamente sobre o assunto e seguiu compartilhando registros do show, que o fez arrecadar o montante de R$ 600 mil, como mostraram os dados contidos no Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia, produzido pelo Ministério Público do estado (MP-BA). Além desta apresentação, ele tocou na cidade de Quijingue no dia 24 de junho.