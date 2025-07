Wesley Safadão se declara para prefeito após cachê milionário

O artista foi o mais bem pago do evento - Foto: Reprodução | Instagram

Wesley Safadão surpreendeu os fãs ao se declarar para o prefeito, João Henrique Caldas, mais conhecido como JHC, que comanda a cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Atração do São João da cidade, o cantor proferiu elogios e disse que amava o político.

“Meu prefeito e futuro governador, eu te amo”, disse o artista durante o show, que aconteceu na última quarta-feira, 25. Ao longo da apresentação, o famoso citou o prefeito pelo menos outras quatro vezes.

A amizade deles já dura um tempo e JHC já foi visto com Safadão em outras ocasiões, como em uma transmissão ao vivo feita pelo cantor no ‘Rancho do Maia’, reality show organizado por Carlinhos Maia.

Cachê milionário

Além da relação pessoal com o prefeito, Safadão ganhou um cachê milionário para se apresentar na cidade. Segundo informações divulgadas no Diário Oficial do município, o forrozeiro recebeu o montante de R$ 1,2 milhão.

Procurada pelo portal Metrópoles, a assessoria da prefeitura de Maceió alegou que o calor pego para o artista foi justo. “Wesley Safadão é um dos principais artistas brasileiros da atualidade e participa, neste ciclo junino, de eventos em cidades como Belém, São Luís, Caruaru, Campina Grande, Petrolina e Patos (PB)”, informaram.

“Em Maceió, protagonizou uma das apresentações mais concorridas do São João 2025, atraindo mais de 120 mil pessoas ao pátio de eventos do Jaraguá, numa data com ocupação hoteleira acima dos 80%”, completou a nota.

O setor de comunicação ainda reforçou que o órgão não se responsabiliza pelas falas do famoso no palco. “Quanto à frase do cantor, a prefeitura de Maceió não faz qualquer tipo de recomendação nem exerce controle sobre as falas em palco”, concluíram.