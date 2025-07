Belo surpreende fãs e surge em Itapuã, bairro popular de Salvador

O cantor está curtindo os dias na Bahia - Foto: Reprodução | Instagram

Belo surpreendeu os fãs soteropolitanos nesta quinta-feira, 26. Após se apresentar em Salvador durante a festa de São João, o cantor jogou bola e cantou ao lado de alguns amigos em Itapuã, bairro popular da capital baiana.

Em registros publicados nas redes sociais, é possível ver o artista se divertindo ao lado de famosos como Renanzinho CBX, Flavinho e os músicos do grupo Sambinha da Conquista.

O artista ainda aproveitou para dar uma palhinha e cantou laguna de seus grandes sucessos juntamente com Nei D’Resenha, Noelson do Cavaco, Miller e outros parceiros de palco e de música.

Confira

Apresentação no São João

Pouco antes de subir ao palco para se apresentar no São João da Bahia, em Salvador, o cantor bateu um papo com a reportagem do portal A TARDE na coletiva de imprensa. Durante a entrevista, o artista afirmou que há espaço para todos os gêneros musicais nas festas juninas.

“Tem muito forró, tem muito sertanejo, mas eu acho que o pagode está sempre presente. A minha música é romântica, e a representatividade do nosso povo periférico, do povo preto, é muito importante, ainda mais aqui na Bahia, que sempre me acolheu”, disse ele.

“Sempre fomos um grande celeiro de grandes músicos, grandes artistas, não só dos gêneros do São João, brega ou forró, mas também do axé, pagode, samba... Então, estou feliz em estar aqui hoje”, concluiu.