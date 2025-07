Polêmica calça capri dos anos 2000 retoma entre tendências de 2025

Modelo de comprimento midi - Foto: @nlmarilyn/Reprodução/Instagram

As calças capri, popularizadas por figuras como Audrey Hepburn em Funny Face (1957), Brigitte Bardot na Riviera Francesa e Jackie Kennedy nos anos 1960, voltam a aparecer nas passarelas e no street style em 2025. O modelo de comprimento midi, que costuma gerar opiniões divididas, tem sido adotado por influenciadoras como Hailey Bieber, o que contribui para sua visibilidade nas tendências atuais.

Conhecidas também como calças estilo pescador, as capri se reinventam nesta temporada e ganham destaque por buscar um equilíbrio entre conforto e sofisticação, seja em versões justas, amplas, estampadas ou lisas.

Salto alto

Agora, a moda chega alinhada à tendência de combiná-las com sapatos de salto alto. O salto ajuda a alongar a silhueta e equilibra o corte encurtado da peça, deixando claro que, sim, as capris podem ser extremamente elegantes.

Confira outras 5 tendências para 2025:

1. Boho repaginado

Com franjas, folhos e tons terrosos, o estilo boho retorna mais sofisticado e sensual, com destaque para peças fluídas e acessórios marcantes.

2. Vestidos babydoll

Inspirados na estética coquette, os vestidos babydoll ganham versões que vão do delicado ao ousado, com laços, rendas e estruturas variadas.

3. Full denim

O look total jeans volta com força, em lavagens diversas e combinações que vão do casual ao sofisticado, destacando-se pela versatilidade.

4. Estilo romântico dual

Rendas, transparências e flores aparecem em visuais tanto etéreos quanto sombrios, explorando o contraste entre o “bem” e o “mal”.

5. Butter yellow

O amarelo pastel, ou “amarelo manteiga”, é a cor da estação, dominando coleções com leveza e elegância.