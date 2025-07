País atrasado? Esse local vive no ano de 2017 e tem calendário diferente

Etiópia tem calendário diferente - Foto: Divulgação

Você pode nem imaginar, mas, enquanto o resto do mundo está na metade de 2025, há um lugar onde o tempo parece andar mais devagar. Na Etiópia, o ano oficial é 2017, graças a um calendário próprio, que conta com 13 meses e segue uma lógica bem diferente do calendário gregoriano adotado pela maioria dos países.

O “atraso” de sete a oito anos em relação ao calendário ocidental tem origem na forma como a data do nascimento de Jesus foi calculada.

Enquanto o calendário gregoriano, introduzido pelo Papa Gregório XIII em 1582, adotou um cálculo aceito globalmente, o calendário etíope, chamado Ge’ez, seguiu outra interpretação, herdada do antigo calendário copta, que por sua vez tem raízes no Egito faraônico.

Na prática, isso significa que quando o mundo celebra 7 de julho de 2025, na Etiópia o calendário marca 30 de Säne de 2017.

Como funciona o calendário etíope?

O sistema é bastante singular. O ano possui 13 meses: doze meses exatos de 30 dias e um mês adicional, chamado Pagume, que tem apenas 5 dias — ou 6, em anos bissextos.

Esse modelo facilita o planejamento, já que cada mês tem sempre quatro semanas completas, e os dias do mês caem fixamente nos mesmos dias da semana, ano após ano, segundo informações do jornal O Globo.

Além disso, o dia é contado a partir do nascer do sol, o que também altera a forma como se lê as horas. Por exemplo, o que seria 7h da manhã para nós, para eles é a primeira hora do dia.

Na Etiópia, o calendário gregoriano é utilizado apenas em assuntos internacionais, como turismo e comércio exterior.

Dentro do país, o calendário etíope rege tudo: escolas, repartições públicas, datas de vencimentos e documentos oficiais seguem exclusivamente o sistema local.

Datas marcantes

Isso se reflete também nas celebrações religiosas, como o Natal etíope, chamado Genna, que é comemorado em 7 de janeiro pelo nosso calendário.

O Ano Novo, conhecido como Enkutatash, acontece em 11 ou 12 de setembro, marcando o início da primavera etíope, quando o país floresce após a estação das chuvas.