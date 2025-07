Aos 77 anos, Schwarzenegger mostra como mantém corpo sarado; aprenda

Astro usa ingrediente de forma incomum para ingerir junto à bebida - Foto: Reprodução

O ator Arnold Schwarzenegger continua a ser um exemplo de vitalidade e forma física, mesmo aos 77 anos de idade. Com uma carreira consistente em filmes de ação, e em papéis icônicos como em "O Exterminador do Futuro", ele sempre esteve atrelado à sua paixão e dedicação ao fisiculturismo.

E um dos segredos para o ator manter o corpo musculoso, segundo ele, pode estar atrelado além dos treinos a um shake que ele consome há décadas. Mesmo após enfrentar uma cirurgia cardíaca em 2020, Arnold Schwarzenegger manteve a ingestão dessa bebida em sua rotina diária.

O ingrediente não tão comum em bebidas, se trata de um ovo inteiro com casca. A inclusão inusitada do ovo de forma integral é um dos pontos que mais chamam a atenção na receita da estrela de Hollywood.

Shake com ovo

A composição do shake do astro inclui leite de amêndoa, suco de cereja, banana e um ovo completo. O ator revelou à Men's Health que essa mistura "poderia ser vendida em qualquer loja de produtos naturais", ao evidenciar a simplicidade da preparação.

Ele também mencionou os benefícios do suco de cereja que ajuda a combater as dores musculares após o treino, embora tenha feito uma piada sobre "às vezes recorrer a uma dose de conhaque ou tequila". A abordagem leve de Arnold Schwarzenegger sobre o tema revela um equilíbrio entre disciplina e prazer.

Ovo é um alimento nutritivo e protéico, mas o consumo cru pode causar infecção | Foto: Paul J. RICHARDS / AFP

Dieta e corpo

O ator destacou ainda que seus resultados físicos são fruto de exercícios diários combinados com uma alimentação balanceada. Sua dieta foca em alimentos frescos, como vegetais, legumes e frutas, que reforçam a nutrição como fator fundamental para a saúde.

Ao contrário do que se tem no imaginário social, o astro reduziu o consumo de carne vermelha, e passou a priorizar uma alimentação mais natural sem sacrificar os ganhos. Essa mudança demonstra sua adaptabilidade e compromisso com uma vida saudável.

Após o diagnóstico de uma doença cardiovascular, e algumas cirurgias de troca da válvula aórtica, o ator passou a moderar seus treinos intensos, e incorporou atividades mais leves, como o ciclismo. Apesar disso, o astro mantém uma rotina de seis treinos semanais, com um dia de descanso. "Para cada caloria que você consumir, você terá de queimá-la; ninguém fará isso por você", concluiu ao reforçar a importância da autodisciplina.

Além de se exercitar, o ator mantém uma dieta nutritiva | Foto: Freepik / Divulgação

Ingerir ovo cru faz mal?

No cinema o ato de ingerir ovo cru já foi vista algumas vezes como na cena icônica da rotina de treinos de Rocky Balboa, o ator Sylvester Stallone inicia seu dia bebendo ovos crus. Em Dois Filhos de Francisco o pai obriga os filhos a tomarem um ovo cru para segundo ele, “ficar forte”. Mas afinal, apesar do alimento ser nutritivo e rico em proteínas o consumo dele cru é saudável?

No ovo cru e em outros alimentos como carnes mal-passadas pode existir a bactéria salmonella, relacionada a desconfortos graves de saúde. Por isso, ao ingerir o ovo cru existe o risco de sofrer uma contaminação. Conhecida como “doença do ovo”, a intoxicação alimentar causada pela bactéria provoca os seguintes sintomas:

Cólicas;

Vômitos;

Diarreia forte;

Febre.

Apesar do risco, não é uma regra que ovo cru faz mal. A salmonella é encontrada em aves, répteis, vacas e até em animais domésticos. Só são perigosos os ovos que entram em contato com as fezes de animais contaminados.