Chá barato que desincha e ajuda na digestão; veja como preparar

Infusão da folha promove efeitos anti-inflamatórios, tem efeito calmante entre muitos outros benefícios - Foto: Reprodução

Comumente usado na preparação de feijão, carnes e pratos salgados você talvez nem tenha pensado em utilizar a folha de louro em outros preparos. Mas esse ingrediente simples e muito acessível também pode virar um chá com diversos benefícios para a saúde.

Além de ajudar na digestão, o chá de louro também pode desinchar, acalmar e até auxiliar a controlar o açúcar no sangue. Mas para obter esse e os demais benefícios da planta é preciso saber como preparar e quando tomar. Veja:

Benefícios do chá de louro

Com uma variedade de propriedades medicinais usadas há gerações e que agora também com respaldo da ciência, o chá preparado com folhas de louro pode ser um grande aliado no dia a dia, principalmente se você busca melhorar a digestão, relaxar e cuidar da saúde de forma natural.

Ação anti-inflamatória

Para quem sente dores musculares, nas articulações ou sofre com inflamações frequentes, o chá de louro é repleto de compostos naturais que ajudam a reduzir essas inflamações.

Digestão

Em ação no organismo, o chá de folha de louro estimula a produção de bile e enzimas digestivas, e facilita todo o processo no alívio de gases, inchaço e até azia. Para obter esses benefícios, é necessário ingerir a bebida depois das refeições.

Chá auxilia a aliviar azia e inchaço | Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Efeito calmante

Para quem anda com mente acelerada, sofre de ansiedade e estresse, o chá de louro pode ser um bom aliado. Ele ajuda a relaxar, e aliviar esses sintomas, com um efeito mais leve e natural.

Controle da glicemia

O chá de louro pode ajudar a controlar o açúcar no sangue, além de ser um apoio natural para quem tem diabetes tipo 2, é necessário sempre permanecer com acompanhamento médico nesses casos.

Fortalece sistema imunológico

Uma ótima prevenção contra gripes e resfriados, o chá é rico em antioxidantes e vitaminas que ajudam a proteger o corpo contra os radicais livres e a fortalecer as defesas naturais.

Problemas respiratórios

Conhecido também pelas suas propriedades expectorantes, o chá de louro pode aliviar a tosse e a congestão nasal, além de ser uma ótima opção em dias frios ou quando a gripe pega de jeito.

Como preparar o chá de louro?

A receita é simples e rápida, e tudo o que você precisa são folhas secas de louro e água filtrada. Para preparar é necessário:

Ingredientes:

500 ml de água

3 a 4 folhas de louro secas

Modo de preparo:

Ferva a água.

Quando levantar fervura, adicione as folhas de louro.

Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos.

Coe e beba morno, de preferência sem açúcar.

O ideal é tomar 1 a 2 xícaras por dia, de preferência após as refeições.

Quem deve evitar?

Gestantes fazem parte de um dos grupos não indicados a consumir chá de folha de louro | Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Apesar de ser natural, o chá de louro não é indicado para todo mundo. Veja os cuidados, e deve ser evitado se você: