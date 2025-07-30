Vaza vídeo íntimo de Cezar Black com Jenny Miranda e modelo faz ameaça

Jenny e Cezar estão em clima de intimidade - Foto: Reprodução

Um vídeo íntimo da influenciadora Jenny Miranda aos beijos com o ex-BBB Cezar Black durante um jantar entre amigos viralizou nas redes sociais nesta semana e gerou grande repercussão. Nas imagens, registradas sem o consentimento dos envolvidos, Jenny aparece em clima de intimidade com o ex-participante de reality.

Logo após a divulgação, a influenciadora acusou publicamente a modelo Daiana Nogueira de ter gravado e vazado o conteúdo. Em áudios revelados pela colunista Fábia Oliveira, Jenny se diz profundamente decepcionada com a situação: “Você filmou uma parte íntima da minha vida e do Black. Veio de quem eu menos esperava”.

Segundo Jenny, a gravação foi feita de maneira proposital e com má intenção: “Você fez de propósito. A gente viu que você estava na maldade”. A influenciadora reforçou que o momento só aconteceu porque ela se sentia segura entre amigos.

A polêmica levantou debates nas redes. Jenny considera acionar a Justiça por violação de intimidade. Até o momento, Daiana Nogueira não se pronunciou. Cezar Black também preferiu o silêncio.