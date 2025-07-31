Irmã de Preta Gil detona padre que associou morte da cantora aos orixás

Preta Gil e Bela Gil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A irmã de Preta Gil, Bela Gil, rompeu o silêncio sobre as declarações do padre Danilo César, da Paróquia de Areial, na Paraíba, sobre a morte da cantora. O sacerdote foi acusado de intolerância religiosa após debochar do falecimento da artista.

Ele afirmou no seu sermão no último domingo, 27, que os orixás não “ressuscitaram” a cantora, que morreu vítima de câncer, no dia 20 de julho.

“É cada absurdo que a gente precisa ouvir… seu padre desrespeitoso”, disparou Bela ao compartilhar um post de Leandro Karnal, que também expressou sua indignação.

“O sacerdote Danilo César fez sermão sobre a morte de Preta Gil. Argumentou que os orixás não devem possuir força pois… não ressuscitaram a artista. Para o padre, entidades que não conseguem evitar a morte, seriam falsas”, disse Karnal.

Ele não parou por aí e fez um questionamento. “Neste caso, de acordo com a lógica do próprio sacerdote, quantos católicos ressuscitaram? Quantos papas (que recebem enorme quantidade de orações quando ficam doentes) mantiveram-se eternos e saíram saltitando pela praça de São Pedro?”, perguntou.

Karnal completou: “Não sei sobre vida eterna ou ressurreição, mas sei que Jesus mandou amar mesmo quem fosse diferente. Sei que, de acordo com Mateus 25, no dia do Juízo Final, o padre em questão é um sério candidato à condenação eterna por ser um homem cruel e preconceituoso”.

Entenda o que aconteceu

O Padre Danilo César resolveu opinar sobre o falecimento de Preta Gil e causou polêmica nas redes sociais. Em uma declaração, dada durante uma missa, o religioso debochou da religião da filha de Gilberto Gil e questionou o motivo dos orixás não a terem ressuscitado após a morte.

“Eu peço saúde, mas não alcanço saúde, é porque Deus sabe o que faz, ele sabe o que é melhor para você, que a morte é melhor para você. Como é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, disse ele.

“E tem católico que pede essas coisas ocultas, eu só queria que o diabo viesse e levasse. No dia seguinte, quando acordar lá, acordar com calor no inferno, você não sabe o que vai fazer”, completou.

O padre ainda afirmou que as pessoas precisam seguir o caminho católico para garantir a salvação espiritual. “Tem gente que não vai aqui, mas vai em Puxinanã, em Pocinhos, mas eu fico sabendo. Não deixe essa vida não pra você ver o que acontece. A conta que a besta fera cobra é bem baratinha”, concluiu.

A declaração foi registrada durante uma transmissão ao vivo da missa. Indignado, um rapaz registrou o trecho da fala de Danilo e publicou na web. O caso repercutiu e o padre recebeu uma série de críticas dos internautas, que chegaram a acusar o padre de intolerância religiosa.