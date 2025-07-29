Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HOMENAGEM

Preta Gil será homenageada no Carnaval de Salvador em 2026

A cantora também receberá homenagens no Rio de Janeiro e em São Paulo

Por Franciely Gomes

29/07/2025 - 19:57 h
Preta Gil será lembrada eternamente
Preta Gil será lembrada eternamente -

Preta Gil segue recebendo homenagens em decorrência de sua morte na última semana, causada por complicações do câncer. Após ter uma rua nomeada com seu nome, a cantora será lembrada durante o Carnaval 2026 de três capitais brasileiras: Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo portal de Leo Dias, a homenagem acontecerá através do retorno do Bloco da Preta, que tem 15 anos de história e precisou ser cancelado em 2025, devido ao tratamento da artista contra o câncer.

O bloco retorna em seu formato original, com apresentações no pré-Carnaval do Rio de Janeiro, durante alguns dos seis dias da folia momesca em Salvador, e no pós-Carnaval de São Paulo.

Leia Também:

Morre ex-vocalista do Iron Maiden, aos 69 anos
Adriana Calcanhotto e mais: veja grade do Festival Palco Brasil
MC Poze do Rodo se complica com MP após nova denúncia de vizinhos

Circuito do Carnaval

Dias antes de seu velório, Preta Gil recebeu uma homenagem especial da Prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito da cidade rebatizou o tradicional circuito de blocos da capital com o nome da filha de Gilberto Gil.

O trajeto passou a se chamar “Circuito de Blocos de Rua Preta Gil”, como forma de exaltar a contribuição marcante da famosa para o Carnaval carioca. A placa chegou a ser registrada pelo único filho de Preta, Francisco Gil, durante a ida dele ao velório, que aconteceu no Theatro Municipal.

Post de Francisco Gil no Instagram
Post de Francisco Gil no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Carnaval 2026 Carnaval de Salvador Preta Gil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Preta Gil será lembrada eternamente
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Preta Gil será lembrada eternamente
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Preta Gil será lembrada eternamente
Play

Netto Brito: quem é o cantor baiano que se envolveu em acidente

Preta Gil será lembrada eternamente
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x