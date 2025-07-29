Preta Gil será homenageada no Carnaval de Salvador em 2026

Preta Gil será lembrada eternamente - Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil segue recebendo homenagens em decorrência de sua morte na última semana, causada por complicações do câncer. Após ter uma rua nomeada com seu nome, a cantora será lembrada durante o Carnaval 2026 de três capitais brasileiras: Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo portal de Leo Dias, a homenagem acontecerá através do retorno do Bloco da Preta, que tem 15 anos de história e precisou ser cancelado em 2025, devido ao tratamento da artista contra o câncer.

O bloco retorna em seu formato original, com apresentações no pré-Carnaval do Rio de Janeiro, durante alguns dos seis dias da folia momesca em Salvador, e no pós-Carnaval de São Paulo.

Circuito do Carnaval

Dias antes de seu velório, Preta Gil recebeu uma homenagem especial da Prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito da cidade rebatizou o tradicional circuito de blocos da capital com o nome da filha de Gilberto Gil.

O trajeto passou a se chamar “Circuito de Blocos de Rua Preta Gil”, como forma de exaltar a contribuição marcante da famosa para o Carnaval carioca. A placa chegou a ser registrada pelo único filho de Preta, Francisco Gil, durante a ida dele ao velório, que aconteceu no Theatro Municipal.