HOMENAGEM
Preta Gil será homenageada no Carnaval de Salvador em 2026
A cantora também receberá homenagens no Rio de Janeiro e em São Paulo
Por Franciely Gomes
Preta Gil segue recebendo homenagens em decorrência de sua morte na última semana, causada por complicações do câncer. Após ter uma rua nomeada com seu nome, a cantora será lembrada durante o Carnaval 2026 de três capitais brasileiras: Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.
Segundo informações divulgadas pelo portal de Leo Dias, a homenagem acontecerá através do retorno do Bloco da Preta, que tem 15 anos de história e precisou ser cancelado em 2025, devido ao tratamento da artista contra o câncer.
O bloco retorna em seu formato original, com apresentações no pré-Carnaval do Rio de Janeiro, durante alguns dos seis dias da folia momesca em Salvador, e no pós-Carnaval de São Paulo.
Circuito do Carnaval
Dias antes de seu velório, Preta Gil recebeu uma homenagem especial da Prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito da cidade rebatizou o tradicional circuito de blocos da capital com o nome da filha de Gilberto Gil.
O trajeto passou a se chamar “Circuito de Blocos de Rua Preta Gil”, como forma de exaltar a contribuição marcante da famosa para o Carnaval carioca. A placa chegou a ser registrada pelo único filho de Preta, Francisco Gil, durante a ida dele ao velório, que aconteceu no Theatro Municipal.
