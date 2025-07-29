Menu
LUTO

Morre ex-vocalista do Iron Maiden, aos 69 anos

A morte do cantor foi anunciada por um ex-colega

Por Franciely Gomes

29/07/2025 - 18:03 h
O famoso enfrentava uma batalha contra o câncer
O famoso enfrentava uma batalha contra o câncer -

Morreu nesta terça-feira, 29, o cantor Paul Mario Day, aos 69 anos. Conhecido como o primeiro vocalista da banda Iron Maiden, entre 1975 e 1976, o artista não teve a causa da morte revelada, mas lutava contra um tipo de câncer não especificado na mídia.

Paul cantando no Iron Maiden à esquerda
Paul cantando no Iron Maiden à esquerda | Foto: Divulgação

A informação foi confirmada por Andy Scott, guitarrista da banda Sweet, pela qual Paul também passou ao longo de sua carreira. Ele também entregou outras bandas de rock como More e Wildfire.

“Paul Mario Day, descanse em paz. Em 1985, Mick Tucker e eu montamos a primeira nova formação do Sweet após o hiato da banda original. Precisávamos de um vocalista e, quando Paul chegou para a audição, não procuramos mais”, diz um trecho da nota de falecimento, publicado no Facebook de Andy.

Leia Também:

Adriana Calcanhotto e mais: veja grade do Festival Palco Brasil
MC Poze do Rodo se complica com MP após nova denúncia de vizinhos
Funkeiro morre após contrair bactéria rara entre ânus e pênis

“Nossos primeiros shows foram na Austrália, com ingressos esgotados, o que era um bom presságio para o futuro. A Europa seguiu o exemplo e três noites esgotadas no Marquee, em Londres, produziram um álbum ao vivo, um vídeo e um DVD”, relembrou.

“A performance vocal de Paul resistiu ao teste do tempo. PMD foi o vocalista original do Iron Maiden e teve uma passagem pela banda More antes de se juntar ao Sweet”, concluiu ele.

Passagem pelo Iron Maiden e outras bandas

Apesar de ter tido uma passagem curta pelo Iron Maiden, Paul sempre alegou ter contribuído com a composição de “Strange World”, mesmo que nunca tenha sido creditado formalmente no álbum.

Ele ficou na banda por menos de um ano e foi demitido após ser considerado sem carisma pelos produtores, apesar de ter seu talento e qualidades como cantor reconhecidos pelo público.

Posteriormente, o artista integrou a More, no Reino Unido, e saiu após divergências com os colegas e a gravadora. Pouco tempo depois, foi contratado pela Wildfire, que lançou dois álbuns de estúdio.

Já em 1985, ele fez parte da banda Sweet e participou do “Live at the Marquee”, gravado em 1986 e lançado três anos depois. Após sua passagem pelas bandas, Paul seguiu cantando com grupos locais da Austrália, onde morou por um tempo.

