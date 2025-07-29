Funkeiro morre após contrair bactéria rara entre ânus e pênis

Leandro Rogério, popularmente conhecido como Leandro Abusado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O funkeiro Leandro Rogério, popularmente conhecido como Leandro Abusado, morreu na segunda-feira, 28, em decorrência da síndrome de Fournier, uma infecção causada por bactérias que acomete os tecidos moles da região perineal (entre o ânus e o órgão genital), na maioria das vezes causadas por ferimentos ou abscessos na região do períneo, procedimentos urológicos, ginecológicos ou anais.

A equipe de Leandro Rogério publicou um comunicado nas redes sociais noticiando a morte do artista. “É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso amigo. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”, diz a publicação.

Leandro Abusado estava internado no Posto de Assistência Média (PAM), de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro.

O artista ficou duas semanas internado em março do ano passado com as partes íntimas inchadas e recebeu o diagnóstico da doença rara. Ele até chegou a abrir uma vaquinha na internet para conseguir custear o tratamento e comprar fraldas geriátricas.

“Isso tudo é causado por uma bactéria que penetra pela pelo e se espalha pelo corpo. Se não se tratar e se cuidar, vai inchar tudo e a bactéria vai comer a comer os pedaços de carne. Foi o que aconteceu comigo, minhas partes íntimas começaram a inchar, eu não sabia o que era, fiquei convivendo com isso duas semanas, e na segunda vi que estava saindo um cheiro estranho. Fui ao hospital e já estava algumas partes necrosadas”, disse ele, em vídeo publicado no Instagram.

Sucesso nos anos 2000

Leandro Abusado fez sucesso nos começo dos anos 2000 como um dos autores do hit ‘Aqui no baile do Egito’. Ele se apresentava ao lado da cantora Maya como ‘Leandro e As Abusadas’ nos bailes da Furacão.

O artista havia diminuído os shows pelo Rio de Janeiro após a descoberta da doença. Recentemente, ele estava gravando vídeos para o TikTok após a música ‘Aqui no baile do Egito’ viralizar.