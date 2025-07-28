Tema do Carnaval de Salvador 2026 é definido; saiba qual

A campanha oficial sai este ano - Foto: Denisse Salazar | Ag A TARDE

Os preparativos para o Carnaval de Salvador 2026 já estão a todo o vapor. A Prefeitura da capital baiana definiu, nesta segunda-feira, 28, o tema que será homenageado pela festa de rua mais famosa do mundo no próximo ano

Segundo informações divulgadas pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), a homenagem será para o gênero musical Samba, celebrando seu aniversário de 110 anos, que foi marcado pela primeira gravação comercial de samba no Brasil, a canção “Pelo Telefone”, em 1916.

A homenagem foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos e o presidente da Saltur, Isaac Edington, que anomeram como “110 Anos de Samba”.

“Salvador sempre foi um ponto de partida para a cultura brasileira. Em 2026, vamos celebrar o samba como ele merece — com a grandeza de quem sabe o valor das suas raízes. A proposta vai inspirar a folia, teremos ações colaborativas com artistas, a presença de escolas de samba, blocos afros e toda a comunidade do samba está convidada para abrilhantar esse momento”, afirmou Bruno Reis.

Campanha oficial

Apesar da celebração oficial acontecer apenas em 2026, a campanha será lançada ainda este ano, com ações digitais, intervenções urbanas, curadoria artística e programações culturais dedicadas a todas as vertentes e subgêneros do samba, como o samba-reggae e o samba-enredo.

Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos afirmou que o tema destaca a importância da representatividade da cultura periférica de Salvador, que cultua o samba em seu dia a dia.

“Celebrar os 110 anos do samba é também celebrar a resistência das nossas comunidades e a sabedoria de mulheres e homens que mantêm essa herança viva. É cultura, é história e é potência coletiva”, destacou ela.

Já o presidente da Saltur, Isaac Edington destacou a união do presente e do passado ao longo da celebração. “O samba é o fio que conecta o passado e o presente da nossa cultura popular. Vamos honrar a história do samba fazendo do Carnaval um palco para celebrar esse legado com orgulho e reverência. Salvador, cidade onde o samba de roda ecoa desde os terreiros até os trios elétricos, reafirma seu protagonismo como território de cultura viva”, disse.

Samba Trator pediu homenagem

No Carnaval deste ano, o vocalista da banda Samba Trator, Juraci Santos, confessou que gostaria de ver o gênero ser homenageado na festa momesca. Em entrevista ao Portal A TARDE, ele se mostrou otimista com o desejo.

“O samba já tem o seu momento dentro do Carnaval, que é hoje, a quinta-feira do samba. [Mas] vai ter agora a idade do tempo que tem o samba no Carnaval, aí vai ser a nossa parte. São 40 anos de axé, o samba deve estar fazendo [mais ou menos] 30 anos [dentro do Carnaval]. Aí a explosão do samba vai ser, eu espero, coisa boa”, disse ele.

Na oportunidade, ele afirmou que a expectativa para se apresentar no Carnaval era a melhor possível. “Porque a gente leva o samba de roda, a alegria para o povo e já tem aquela aceitação das pessoas”, ressaltou.