ARENA A TARDE: veja como será o novo espaço de shows em Salvador

Salvador vai ganhar um espaço para shows moderno, multifuncional e estrategicamente localizado no coração da cidade: a ARENA A TARDE, que será inaugurada em grande estilo com o Festival A TARDE FM, marcando não só os 42 anos da rádio como também o início de um novo ciclo para eventos culturais na capital baiana.

Com aproximadamente 3.980 m², o espaço comporta até cinco mil pessoas em formato show e foi cuidadosamente planejado para se tornar referência em qualidade, versatilidade e acessibilidade. Localizada na sede do Grupo A TARDE, no Caminho das Árvores, a ARENA A TARDE surge como resposta a uma antiga demanda de Salvador por um espaço à altura do seu potencial criativo e artístico.

A ARENA A TARDE vai contar com alguns diferenciais que a tornam um espaço único para shows na capital baiana. Confira:

Estrutura de ponta

A Arena apresenta um visual contemporâneo, com coberturas curvas que contrastam com a fachada modernista do jornal, criando uma identidade visual impactante. O espaço conta com palco modular e adaptável a diferentes necessidades de produção, área VIP para convidados com visão privilegiada, praça de alimentação, múltiplos bares, banheiros refrigerados, áreas de circulação amplas, acessibilidade total, segurança reforçada e posto médico para possíveis atendimentos de emergência.

Além disso, o entorno do jornal passou por uma grande reestruturação, com terraplanagem, redes elétrica e hidráulica, paisagismo e urbanização. Tudo isso para garantir conforto e segurança ao público.

Diferentes formatos de eventos

A Arena foi concebida para atender também a diferentes formatos de eventos, incluindo feiras, encontros esportivos e exposições culturais. A logística de montagem e desmontagem foi otimizada para facilitar a operação de produtoras, com áreas específicas para carga e descarga. O projeto, segundo Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM, foi pensado para otimizar a experiência do público e facilitar a operação dos eventos.

Localização estratégica

A localização estratégica permite fácil acesso pelas avenidas Tancredo Neves e Caminho das Árvores. Estacionamentos públicos e privados já existentes complementam a estrutura, e está em estudo a oferta de serviço de manobrista. O acesso será bem sinalizado e haverá apoio logístico para atender à demanda do público.

Práticas sustentáveis

A ARENA A TARDE adota práticas sustentáveis, como sistemas eficientes de gestão de água e gestão de resíduos sólidos, buscando minimizar o impacto ambiental do empreendimento. Também foi planejada para garantir acessibilidade total, com rampas, sinalização adequada, banheiros adaptados e espaços reservados, assegurando a inclusão de pessoas com deficiência.

Segurança bem planejada

A segurança foi projetada de forma abrangente e rigorosa, com monitoramento por câmeras, controle de acesso, equipes treinadas, planos de evacuação e parceria com órgãos públicos de segurança. A atuação das equipes abrange não apenas o interior da Arena, mas também seu entorno.

Programação do Festival A TARDE FM

30/08 (sábado) – Sandra Sá, BaianaSystem, Thathi e Banda Oliveira com participação de Margareth Menezes

31/08 (domingo) – Maria Gadú, Edson Gomes, Rael e Marcos Clement

