NOVIDADE
ARENA A TARDE: veja como será o novo espaço de shows em Salvador
De olho no futuro, novo espaço de shows em Salvador mira referência nacional em eventos
Por Edvaldo Sales
Salvador vai ganhar um espaço para shows moderno, multifuncional e estrategicamente localizado no coração da cidade: a ARENA A TARDE, que será inaugurada em grande estilo com o Festival A TARDE FM, marcando não só os 42 anos da rádio como também o início de um novo ciclo para eventos culturais na capital baiana.
Com aproximadamente 3.980 m², o espaço comporta até cinco mil pessoas em formato show e foi cuidadosamente planejado para se tornar referência em qualidade, versatilidade e acessibilidade. Localizada na sede do Grupo A TARDE, no Caminho das Árvores, a ARENA A TARDE surge como resposta a uma antiga demanda de Salvador por um espaço à altura do seu potencial criativo e artístico.
A ARENA A TARDE vai contar com alguns diferenciais que a tornam um espaço único para shows na capital baiana. Confira:
Estrutura de ponta
A Arena apresenta um visual contemporâneo, com coberturas curvas que contrastam com a fachada modernista do jornal, criando uma identidade visual impactante. O espaço conta com palco modular e adaptável a diferentes necessidades de produção, área VIP para convidados com visão privilegiada, praça de alimentação, múltiplos bares, banheiros refrigerados, áreas de circulação amplas, acessibilidade total, segurança reforçada e posto médico para possíveis atendimentos de emergência.
Além disso, o entorno do jornal passou por uma grande reestruturação, com terraplanagem, redes elétrica e hidráulica, paisagismo e urbanização. Tudo isso para garantir conforto e segurança ao público.
Diferentes formatos de eventos
A Arena foi concebida para atender também a diferentes formatos de eventos, incluindo feiras, encontros esportivos e exposições culturais. A logística de montagem e desmontagem foi otimizada para facilitar a operação de produtoras, com áreas específicas para carga e descarga. O projeto, segundo Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM, foi pensado para otimizar a experiência do público e facilitar a operação dos eventos.
Leia Também:
Localização estratégica
A localização estratégica permite fácil acesso pelas avenidas Tancredo Neves e Caminho das Árvores. Estacionamentos públicos e privados já existentes complementam a estrutura, e está em estudo a oferta de serviço de manobrista. O acesso será bem sinalizado e haverá apoio logístico para atender à demanda do público.
Práticas sustentáveis
A ARENA A TARDE adota práticas sustentáveis, como sistemas eficientes de gestão de água e gestão de resíduos sólidos, buscando minimizar o impacto ambiental do empreendimento. Também foi planejada para garantir acessibilidade total, com rampas, sinalização adequada, banheiros adaptados e espaços reservados, assegurando a inclusão de pessoas com deficiência.
Segurança bem planejada
A segurança foi projetada de forma abrangente e rigorosa, com monitoramento por câmeras, controle de acesso, equipes treinadas, planos de evacuação e parceria com órgãos públicos de segurança. A atuação das equipes abrange não apenas o interior da Arena, mas também seu entorno.
Programação do Festival A TARDE FM
30/08 (sábado) – Sandra Sá, BaianaSystem, Thathi e Banda Oliveira com participação de Margareth Menezes
31/08 (domingo) – Maria Gadú, Edson Gomes, Rael e Marcos Clement
Compre ingressos aqui.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes