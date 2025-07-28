Emicida e Fióti fazem post juntos sobre morte de mãe

Os dois estavam brigados - Foto: Reprodução | Instagram

Emicida e Fióti se juntaram nas redes sociais nesta segunda-feira, 28, para publicar uma nota de falecimento da mãe, Jacira Roque de Oliveira. Os irmãos, que estão se enfrentando em uma batalha judicial, ainda aproveitaram para agradecer as mensagens de carinho do público.

“É com profunda tristeza que informamos o falecimento de Jacira Roque De Oliveira, a Dona Jacira, aos 60 anos de idade. Mãe, avó, escritora, compositora, poeta, artesã e formada em desenvolvimento humano, como gostava de ser reconhecida. Dona Jacira foi uma mulher detentora de tecnologias ancestrais de sobrevivência e resistência que construíram um legado enorme para as artes e para a cultura afro-brasileira”, escreveram.

“Esse legado será levado adiante por sua família e todas as pessoas que tiveram sua vida impactada e transformada por sua presença de cuidado, amor, luz e fé neste plano. A família agradece por todo amor e carinho e pede que respeitem a sua privacidade nesse momento tão difícil. Evandro, Katia, Katiane e Leandro”, concluiu a nota, que foi assinada com os nomes de batismo dos dois: Evandro e Leandro Roque.

*Até o momento, a causa da morte ainda não foi revelada publicamente.

Batalha judicial

O rompimento dos irmãos Emicida e Evandro Fióti se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. Segundo o Portal LeoDias, a separação se deu devido uma disputa pelo controle da empresa Laboratório Fantasma.

A polêmica ganhou contornos judiciais em março deste ano. O rapper foi processado pelo irmão por ter revogado a procuração que lhe permitia acessar as contas bancárias da empresa. A decisão de Emicida, de acordo com o site, foi motivada por uma acusação de desvio de mais de R$ 6 milhões, supostamente praticado por Fióti entre junho de 2024 e fevereiro de 2025.

A equipe jurídica do dono do álbum ‘AmarElo’ afirmou, em resposta aos pedidos liminares feitos por Evandro Fióti, que a revogação da procuração que dava ao irmão acesso às contas bancárias da empresa (Itaú, Bradesco e C6 Bank) ocorreu após a identificação de transferências suspeitas.

A defesa do rapper alegou que, no início de 2025, foram constatadas movimentações no valor de R$ 2 milhões, o que levou a uma análise mais aprofundada dos extratos bancários de 2024. Ao revisar as transações do ano anterior, a equipe jurídica de Emicida teria identificado um total de aproximadamente R$ 4 milhões transferidos sem justificativa aparente.

Ainda conforme LeoDias, informações contidas no processo revelam que Evandro Fióti teria realizado 14 transferências bancárias das contas da LAB Fantasma para uma conta pessoal entre junho de 2024 e fevereiro de 2025.