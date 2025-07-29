Menu
EVENTO

Adriana Calcanhotto e mais: veja grade do Festival Palco Brasil

O evento acontece em agosto na capital baiana

Por Redação

29/07/2025 - 17:38 h
A cantora encerrará o evento
A cantora encerrará o evento -

Salvador está pronta para receber o Festival Palco Brasil novamente. Previsto para acontecer entre os dias 14 e 24 de agosto, o evento contará com apresentações de grandes artistas da música brasileira.

Voltado para o gênero MPB, o festival possui uma grade com artistas como Paulinho Moska, que fará dois shows, nos dias 14 e 15 de agosto, e Geraldo Azevedo, que também se apresentará em dois dias: 21 e 22 de agosto.

Já os cantores Jota.Pê e Joyce Allane se apresentam nos dias 16 e 17 de agosto, respectivamente. Quem encerra a festa é a cantora Adriana Calcanhotto, com duas datas especiais: 23 e 24 de agosto.

Ingressos

Os ingressos para o Festival Palco Brasil serão limitados e começarão a ser vendidos a partir do dia 12 de agosto, uma terça-feira, a partir das 12h, no site oficial do Sympla.

