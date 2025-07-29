Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIXE!

MC Poze do Rodo se complica com MP após nova denúncia de vizinhos

Funkeiro havia feito doação para encerrar processo, mas acordo foi suspenso após nova manifestação de moradores

Por Edvaldo Sales

29/07/2025 - 9:40 h | Atualizada em 29/07/2025 - 12:15
MC Poze do Rodo
MC Poze do Rodo -

MC Poze do Rodo está no centro de mais uma polêmica, dessa vez envolvendo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). O artista é acusado, por um vizinho, de perturbar a ordem pública com eventos de grande porte e duração no condomínio de luxo em que mora, na zona oeste do Rio.

Segundo a coluna Fábio Oliveira, do Metrópoles, após proposta do MPRJ, o funkeiro decidiu, no início deste mês, pagar uma prestação pecuniária para uma ONG indicada pela Justiça. Como resultado, Poze do Rodo não poderia mais ser processado pelo delito.

Leia Também:

Justiça decide soltar MC Poze do Rodo
Poze do Rodo: funkeiro é investigado por tortura e cárcere privado
MC Poze do Rodo confessa ligação com a facção Comando Vermelho

No último dia 10, o cantor informou, no processo, que o valor de R$ 1.518 já havia sido realizado e convertido, conforme acordado, em doação de ração destinada a uma associação de proteção animal.

No entanto, os vizinhos do MC relataram à Justiça que o cantor já foi favorecido com outra transação penal em 2024. Levando em conta as manifestações, o MPRJ decidiu suspender o acordo penal celebrado com Poze do Rodo.

Ainda segundo a coluna, agora, o MPRJ espera a juntada de novos documentos para entender se, de fato, o MC Poze pode ser favorecido com outra transação penal.

Relembre o caso

Um morador do mesmo condomínio que Poze, identificado como Marco Antônio do Carmo Oliveira, acusa o famoso de perturbar a ordem pública. O homem registrou um boletim de ocorrência narrando que o funkeiro realizou um evento de grandes proporções em sua mansão, de 16h de uma terça-feira até as 7h do dia seguinte.

De acordo com o morador, no local havia instrumentos de percussão, dezenas de pessoas e até um rapaz com microfone narrando o futebol que acontecia no campo do artista, a “Arena do Sábio”.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

denúncia vizinhos festa clandestina MC Poze do Rodo Ministério Público transação penal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
MC Poze do Rodo
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

MC Poze do Rodo
Play

Netto Brito: quem é o cantor baiano que se envolveu em acidente

MC Poze do Rodo
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

MC Poze do Rodo
Play

Ataque à Igreja, sexismo e +: relembre polêmicas da banda Camisa de Vênus

x