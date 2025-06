MC Poze do Rodo confessa ligação com a facção Comando Vermelho

MC Poze foi preso nessa quinta-feira, 29 - Foto: Divulgação

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, confessou que tem vínculo com o Comando Vermelho (CV). Segundo a coluna Mirelle Pinheiro, do Metrópoles, a confissão foi feita pelo funkeiro a agentes penitenciários durante o procedimento de triagem, logo após a sua prisão, na quinta-feira, 29.

Um prontuário de ingresso no sistema prisional do Rio de Janeiro confirma a declaração do artista. O documento oficial, preenchido no momento da entrada do artista na Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3A), traz o campo “ideologia declarada” marcado com um “X” na opção “CV”, sigla do grupo criminoso que domina a maior parte das favelas do Rio.

Além disso, a ficha de custódia também registra que o motivo da prisão foi temporária, com prazo inicial de 90 dias, e aponta que Poze possui ensino médio incompleto.

Vale lembrar que a Bangu 3A é reconhecida nos bastidores do sistema como uma unidade de controle do Comando Vermelho, fato que confirma a adequação da alocação ao protocolo estabelecido pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), a qual disse que a prática de questionar presos recém-detidos sobre eventuais vínculos com facções é comum e visa evitar confrontos entre grupos rivais no interior das unidades.

Prisão de MC Poze

Na manhã dessa quinta-feira, 29, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prenderam o cantor de funk MC Poze do Rodo. O artista foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, Poze é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

A investigação aponta que o cantor realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV, com a presença ostensiva de traficantes armados com armas de grosso calibre, como fuzis, garantindo a “segurança” do artista e do evento.

Além disso, a investigação afirma que o repertório das músicas entoadas por ele faz clara apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes.

A Polícia Civil disse que “esses eventos são estrategicamente utilizados pela facção para aumentar seus lucros com a venda de entorpecentes, revertendo os recursos para a aquisição de mais drogas, armas de fogo e outros equipamentos necessários à prática de crimes”.

Um mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça, após a polícia apontar que os shows são financiados pelo Comando Vermelho, contribuindo para o fortalecimento financeiro da facção por meio do aumento do consumo de drogas nas comunidades onde os eventos são realizados.

Um desses eventos foi realizado no dia 19 de maio deste ano, na comunidade da Cidade de Deus, com a presença de diversos traficantes armados. O show, onde o cantor teria cantado músicas enaltecendo a facção criminosa, ocorreu poucas horas antes da morte do policial civil José Antônio Lourenço, integrante da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em uma operação policial na comunidade.

Ainda conforme a Polícia Civil, as letras de Poze extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas”.

Quem é MC Poze do Rodo?

MC Poze do Rodo ficou bastante famoso no cenário do funk carioca nos últimos anos | Foto: Divulgação

Dono de hits como ‘Essência de Cria’, ‘Vida Louca’ e ‘A Cara do Crime’, o MC Poze do Rodo ficou bastante famoso no cenário do funk carioca nos últimos anos. O artista é conhecido por ostentar um estilo de vida exuberante.

Poze nasceu no Rio do Janeiro e chegou a se envolver com o tráfico na favela do Rodo, quando ainda era adolescente. Ele costuma afirmar que o nascimento de uma das filhas foi uma das motivações para “deixar o crime”.

Em entrevista ao Profissão Repórter, ele chegou a falar sobre o passado no crime. "Já troquei tiro, fui baleado e preso também. E eu pensei: vou querer ficar nessa vida aqui ou viver uma vida tranquila? Então, eu foquei em viver uma vida tranquila, batalhei e hoje em dia eu passo isso para a molecada: o crime não leva a lugar nenhum", disse.

O artista começou cantando funk e depois passou a misturar o estilo carioca com o trap, subgênero do rap. Essa mistura, o chamado "trap de cria", com batidas graves e linguagem dos jovens cariocas, é muito popular hoje no Brasil, especialmente no Rio, como provam os shows lotados que ele e outros artistas do estilo fizeram no Rock in Rio 2022 e 2024.

Conhecido por ostentar um estilo de vida exuberante, o artista e empresário de 26 anos tem ao menos 15 milhões de seguidores nas redes sociais.

Nas músicas dele, MC Poze costuma questionar a violência sofrida por jovens de favelas do Rio de Janeiro.