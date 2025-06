Poze do Rodo teve show proibido em Salvador após ameaças de facção

MC Poze do Rodo foi preso nesta quinta-feira, 29 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preso na manhã desta quinta-feira, 29, o cantor Marlon Brandon Coelho Couto Silva, mais conhecido como MC Poze do Rodo, de 26 anos, já teve um show proibido pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) em Salvador.

Ele foi detido por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. O artista é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Show cancelado

Em outubro de 2021, a SSP-BA proibiu a realização do evento Baile do Embrasa, que aconteceria no espaço de shows Alto do Andú, na Avenida Paralela, em Salvador. Conforme o órgão, ameaças de traficantes contra o MC Poze, uma das atrações, motivaram a decisão.

Segundo a pasta, equipes de inteligência apuravam uma possível rixa entre organizações criminosas e o cantor, além da existência de um vídeo onde o artista aparece armado. “Embora a competência para autorizar shows seja da Prefeitura, cabe, no entanto, ao estado garantir a segurança e prevenir para que delitos não ocorram. Nosso principal objetivo é preservar vidas”, afirmou o então secretário Ricardo Mandarino.

Após o anúncio da proibição, a Secretaria da Segurança Pública emitiu a Portaria 284/2021, que reforçava a não realização do evento.

Nas redes sociais, a organização do Baile do Embasa fez uma publicação com um aviso de que estava ciente da decisão da SSP-BA. Também afirmou que tenta resolver a situação da “melhor maneira” e pediu para o público não se preocupar.

Prisão de MC Poze

Na manhã desta quinta-feira, 29, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam o cantor de funk MC Poze do Rodo. O artista foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, Poze é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A investigação aponta que o cantor realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV, com a presença ostensiva de traficantes armados com armas de grosso calibre, como fuzis, garantindo a “segurança” do artista e do evento.

Além disso, a investigação afirma que o repertório das músicas entoadas por ele faz clara apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes.

A Polícia Civil afirma que “esses eventos são estrategicamente utilizados pela facção para aumentar seus lucros com a venda de entorpecentes, revertendo os recursos para a aquisição de mais drogas, armas de fogo e outros equipamentos necessários à prática de crimes”.

Um mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça, após a polícia apontar que os shows são financiados pelo Comando Vermelho, contribuindo para o fortalecimento financeiro da facção por meio do aumento do consumo de drogas nas comunidades onde os eventos são realizados.

Um desses eventos foi realizado no dia 19 de maio deste ano, na comunidade da Cidade de Deus, com a presença de diversos traficantes armados. O show, onde o cantor teria cantado músicas enaltecendo a facção criminosa, ocorreu poucas horas antes da morte do policial civil José Antônio Lourenço, integrante da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em uma operação policial na comunidade.

Ainda conforme a Polícia Civil, as letras de Poze extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas”.

Quem é MC Poze do Rodo?

Dono de hits como ‘Essência de Cria’, ‘Vida Louca’ e ‘A Cara do Crime’, o MC Poze do Rodo ficou bastante famoso no cenário do funk carioca nos últimos anos. O artista é conhecido por ostentar um estilo de vida exuberante.

Poze nasceu no Rio do Janeiro e chegou a se envolver com o tráfico na favela do Rodo, quando ainda era adolescente. Ele costuma afirmar que o nascimento de uma das filhas foi uma das motivações para “deixar o crime”.

Nas músicas dele, são comuns letras que questionam a violência sofrida por jovens de favelas do Rio de Janeiro.