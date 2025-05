MC Poze do Rodo vai comunicar ao TJ desaparecimento de joias

MC Poze do Rodo surgiu nas redes sociais para falar sobre o assunto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O MC Poze do Rodo recuperou suas joiais que estavam sob custódia da polícia. No entanto, ao chegar em casa, percebeu que três peças estavam faltando: um pingente em formato de bíblia, um bracelete e um cordão de ouro, que, segundo ele, foi substituído por outro de qualidade inferior.

Diante da ituação, a defesa de Poze informou que irá comunicar o ocorrido ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, segundo informações do jornal Extra. As joias de MC Poze haviam sido apreendidas no decorrer de uma investigação sobre fraudes em rifas online, que envolvem influenciadores digitais, entre eles Vivi Noronha, esposa do artista.

Embora o processo ainda não tenha sido concluído, a Justiça autorizou a devolução de parte dos bens, incluindo as joias e três veículos de luxo. Entretanto, o funkeiro não pode vender, modificar ou dirigir os carros.

Apreensão

Ao todo, foram apreendidas 21 peças de joalheria, avaliadas em aproximadamente R$ 1,9 milhão. As joias são compostas por ouro e algumas são cravejadas com diamantes, somando 4,97 quilos no total. Nas redes sociais, MC Poze compartilhou vídeos exibindo os cordões e anéis, e comemorou o reencontro com seus pertences: "Eu só quero o que é meu, e o que Deus generosamente me dá", afirmou.

Esquema das rifas

As investigações apontam que os suspeitos organizavam rifas de veículos e prêmios em dinheiro via PIX, chegando a valores de até R$ 200 mil. No entanto, nos casos dos automóveis, a documentação não era transferida para o nome dos ganhadores.

Segundo a polícia, o grupo utilizava o sorteio da Loteria Federal para dar uma aparência de legalidade às rifas, mas não havia fiscalização oficial. Os sorteios eram realizados através de um aplicativo modificado, com indícios de fraude, o que caracteriza a prática como ilegal.