Justiça decide soltar MC Poze do Rodo - Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu, nesta segunda-feira, 2, habeas corpus para o cantor Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo. O artista havia sido preso na última quinta-feira, 29, durante uma operação policial em sua residência, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

A decisão foi assinada pelo desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, que determinou a soltura imediata do funkeiro. No entanto, MC Poze deverá cumprir medidas cautelares, ainda não detalhadas pela Justiça, enquanto responde ao processo em liberdade.

Apologia ao crime e envolvimento com o CV

MC Poze do Rodo foi preso sob a acusação de apologia ao crime e suposto envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. A prisão gerou ampla repercussão e manifestações de apoio ao artista nas redes sociais. Com a decisão judicial, ele poderá aguardar o andamento do processo fora do sistema prisional.

Polícia dispara após críticas a prisão de Poze: “Bandido não é herói"

A Polícia Civil divulgou um vídeo nas redes sociais detalhando como ocorreu a prisão de Poze. “Não pode transformar bandido em herói”, diz um dos trechos do vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, 30.

“Mais uma vez, a Polícia Civil RJ vem desmistificar narrativas antipolícia. A instituição age com base na lei, sem distinção de cor, credo, classe social…”, diz a legenda da publicação.