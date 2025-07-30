Menu
ENTRETENIMENTO
Gominho faz confissão sobre silêncio após morte de Preta Gil

O apresentador fez um post enigmático em suas redes sociais

Por Franciely Gomes

30/07/2025 - 8:44 h
Gominho e Preta juntos
Gominho e Preta juntos -

Gominho usou suas redes sociais para fazer uma confissão sobre seu novo estilo de vida após a morte de sua amiga, a cantora Preta Gil. O apresentador fez um post em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, nesta terça-feira, 29, e contou que realizou recentemente um jogo de Ifá, um oráculo sagrado da religião iorubá.

Na publicação, o ex-Fazenda ainda afirmou que a espiritualidade o orientou a se manter em silêncio nas próximas semanas. “Resumindo meu jogo de Ifá semana passada: Vou ficar quietinho pra morrer velhinho rs”, escreveu ele.

Nos comentários, diversos internautas ressaltaram que o famoso nem deveria comentar sobre o assunto na web. “Silêncio é sempre bem-vindo. Silêncio é mágico e poderoso. Acho até que você nem devia falar que foi no Ifá e ele te revelou isso. Silêncio é silêncio”, disse uma.

Briga com a família Gil?

Poucos dias depois do falecimento de Preta, surgiram uma série de boatos em torno da relação de Gominho com a família Gil e a atriz Carolina Dieckmann, que era uma das melhores amigas da cantora.

Internautas especularam uma possível briga entre o rapaz e eles, após ele fazer um post confessando que estava buscando um apartamento para alugar no Rio de Janeiro e deixar a casa de Preta, onde morava desde 2023.

No entanto, a situação foi esclarecida por ele durante sua participação no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, no dia do velório da artista. “Eu tentando desvencilhar minha cabeça da loucura, tentando seguir a vida, eu tuitei que estava procurando apartamento para sair da casa dela”, iniciou.

“Eu estou falando isso porque as pessoas começaram a cogitar um bando de coisas muito chatas. Que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol... E não era isso. Eu estava vivendo aquilo com ela há três anos. Eu precisava sair dali. Não me fazia bem”, completou.

