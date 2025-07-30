Deborah Secco recebeu fortuna para posar nua na Playboy; saiba valor

Deborah Secco foi capa da Playboy - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atrizDeborah Secco relembrou, durante sua participação no programa De frente com Blogueirinha, que foi ao ar na noite da última segunda-feira, 28, a época em que posou nua para a revista Playboy.

A loira detalhou que o ensaio a ajudou financeiramente e disse que “naquela época precisava”. Ela ainda revelou em média o tamanho da bolada que recebeu para posar sem roupas.

“Naquela época eu precisava, mesmo. Comprei apartamento para o meu irmão, para a minha irmã, para minha mãe e para o meu pai”, disse Deborah Secco. Ela foi capa da Playboy em agosto de 1999 e em agosto de 2002, ambas edições comemorativas de aniversário.

A artista revelou quantos dígitos recebeu pelo trabalho. “Nove. Foi um dinheirão”, contou. Ou seja, conforme a artista, o valor pode ter ido de 100.000.000 à 999.999.999.

Deborah explicou que, além do cachê fixo, também recebeu um percentual sobre as vendas. O ensaio foi realizado em um período em que a venda de revistas era uma das principais formas de rentabilidade da marca, o que influenciou no imaginário masculino em relação às mulheres.

Além disso, a ex-global comentou ainda sobre como foi a experiência, se abrindo sobre o sentimento com tanta exposição do corpo. Ela destacou que grandes atrizes que admirava já haviam feito ensaios para a revista masculina, mas que se sentiu desconfortável.

“Era chique fazer Playboy. Todas as atrizes que eu admirava tinham feito Playboy, eram um lugar de desejo, mas era um lugar desconfortável. Não era confortável para mim. Acho que eu fui perdendo, me desinibindo, entendendo que eu ia precisar dessa disponibilidade física para a minha profissão depois da Playboy”, finalizou.

Deborah Secco na capa da Playboy em 1999 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Deborah Secco na capa da Playboy em 2002 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Apanhou de chicote?

Deborah Secco fez uma revelação surpreendente sobre sua participação na novela ‘Laços de Família’, em 2000, na TV Globo. A atriz contou que os tapas, socos e chicotadas que recebia não eram cenográficos e a machucavam de verdade durante as gravações.

“O que eu apanhei de verdade em novelas... Porque fazíamos uma cena de palmada na bunda, aí o Zé [José de Abreu, que interpretava Pedro na trama] me pegava, me botava no colo, batia na minha bunda…”, contou ela no programa De Frente com a Blogueirinha.

“Mas pensa numa dor, os dedos dele marcados [em mim]... Eu gritava 'para, para', e ele achava que eu era uma grande atriz, ele achava que não estava doendo, mas estava”, completou a artista.

A famosa ainda afirmou que as pessoas achavam que ela estava atuando quando gritava de dor. “Teve uma cena em que a Eliete Cigarini, uma atriz maravilhosa, que fazia a esposa do Pedro no início da novela, me dava chicotada, era um chicote cenográfico, mas o cabinho que ela segura o chicote não era”, disse.

“Ela chegava perto e batia em mim só o cabinho de couro de verdade, e eu gritava 'aí, está doendo'. Eles falavam: 'Gente, que atriz maravilhosa'. Quando acaba a cena era um lasco de sangue [nas minhas costas]. Cara, eu apanhei muito. A Vera Fischer errou um soco e pegou em mim. A Iris apanhava de todo mundo”, concluiu.