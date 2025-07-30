Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREÇO EXORBITANTE

Deborah Secco recebeu fortuna para posar nua na Playboy; saiba valor

Atriz foi capa da Playboy em agosto de 1999 e em agosto de 2002

Por Edvaldo Sales

30/07/2025 - 8:28 h
Deborah Secco foi capa da Playboy
Deborah Secco foi capa da Playboy -

A atrizDeborah Secco relembrou, durante sua participação no programa De frente com Blogueirinha, que foi ao ar na noite da última segunda-feira, 28, a época em que posou nua para a revista Playboy.

A loira detalhou que o ensaio a ajudou financeiramente e disse que “naquela época precisava”. Ela ainda revelou em média o tamanho da bolada que recebeu para posar sem roupas.

Leia Também:

Deborah Secco revela que apanhou de chicote em novela global
Deborah Secco elege trisal dos sonhos com atrizes globais
Deborah Secco declara que 'não acredita' na monogamia e explica o motivo

“Naquela época eu precisava, mesmo. Comprei apartamento para o meu irmão, para a minha irmã, para minha mãe e para o meu pai”, disse Deborah Secco. Ela foi capa da Playboy em agosto de 1999 e em agosto de 2002, ambas edições comemorativas de aniversário.

A artista revelou quantos dígitos recebeu pelo trabalho. “Nove. Foi um dinheirão”, contou. Ou seja, conforme a artista, o valor pode ter ido de 100.000.000 à 999.999.999.

Deborah explicou que, além do cachê fixo, também recebeu um percentual sobre as vendas. O ensaio foi realizado em um período em que a venda de revistas era uma das principais formas de rentabilidade da marca, o que influenciou no imaginário masculino em relação às mulheres.

Além disso, a ex-global comentou ainda sobre como foi a experiência, se abrindo sobre o sentimento com tanta exposição do corpo. Ela destacou que grandes atrizes que admirava já haviam feito ensaios para a revista masculina, mas que se sentiu desconfortável.

“Era chique fazer Playboy. Todas as atrizes que eu admirava tinham feito Playboy, eram um lugar de desejo, mas era um lugar desconfortável. Não era confortável para mim. Acho que eu fui perdendo, me desinibindo, entendendo que eu ia precisar dessa disponibilidade física para a minha profissão depois da Playboy”, finalizou.

Deborah Secco na capa da Playboy em 1999
Deborah Secco na capa da Playboy em 1999 | Foto: Reprodução | Redes Sociais
Deborah Secco na capa da Playboy em 2002
Deborah Secco na capa da Playboy em 2002 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Apanhou de chicote?

Deborah Secco fez uma revelação surpreendente sobre sua participação na novela ‘Laços de Família’, em 2000, na TV Globo. A atriz contou que os tapas, socos e chicotadas que recebia não eram cenográficos e a machucavam de verdade durante as gravações.

“O que eu apanhei de verdade em novelas... Porque fazíamos uma cena de palmada na bunda, aí o Zé [José de Abreu, que interpretava Pedro na trama] me pegava, me botava no colo, batia na minha bunda…”, contou ela no programa De Frente com a Blogueirinha.

“Mas pensa numa dor, os dedos dele marcados [em mim]... Eu gritava 'para, para', e ele achava que eu era uma grande atriz, ele achava que não estava doendo, mas estava”, completou a artista.

A famosa ainda afirmou que as pessoas achavam que ela estava atuando quando gritava de dor. “Teve uma cena em que a Eliete Cigarini, uma atriz maravilhosa, que fazia a esposa do Pedro no início da novela, me dava chicotada, era um chicote cenográfico, mas o cabinho que ela segura o chicote não era”, disse.

“Ela chegava perto e batia em mim só o cabinho de couro de verdade, e eu gritava 'aí, está doendo'. Eles falavam: 'Gente, que atriz maravilhosa'. Quando acaba a cena era um lasco de sangue [nas minhas costas]. Cara, eu apanhei muito. A Vera Fischer errou um soco e pegou em mim. A Iris apanhava de todo mundo”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

deborah secco playboy

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deborah Secco foi capa da Playboy
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Deborah Secco foi capa da Playboy
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Deborah Secco foi capa da Playboy
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Deborah Secco foi capa da Playboy
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x