CONFISSÃO
Deborah Secco revela que apanhou de chicote em novela global
A atriz contou que apanhava de diversas formas nas gravações
Por Franciely Gomes
Deborah Secco fez uma revelação surpreendente sobre sua participação na novela “Laços de Família”, em 2000, na TV Globo. A atriz contou que os tapas, socos e chicotadas que recebia não eram cenográficos e a machucavam de verdade durante as gravações.
“O que eu apanhei de verdade em novelas... Porque fazíamos uma cena de palmada na bunda, aí o Zé [José de Abreu, que interpretava Pedro na trama] me pegava, me botava no colo, batia na minha bunda…”, contou ela no programa De Frente com a Blogueirinha.
“Mas pensa numa dor, os dedos dele marcados [em mim]... Eu gritava 'para, para', e ele achava que eu era uma grande atriz, ele achava que não estava doendo, mas estava”, completou a artista.
A famosa ainda afirmou que as pessoas achavam que ela estava atuando quando gritava de dor. “Teve uma cena em que a Eliete Cigarini, uma atriz maravilhosa, que fazia a esposa do Pedro no início da novela, me dava chicotada, era um chicote cenográfico, mas o cabinho que ela segura o chicote não era”, disse.
“Ela chegava perto e batia em mim só o cabinho de couro de verdade, e eu gritava 'aí, está doendo'. Eles falavam: 'Gente, que atriz maravilhosa'. Quando acaba a cena era um lasco de sangue [nas minhas costas]. Cara, eu apanhei muito. A Vera Fischer errou um soco e pegou em mim. A Iris apanhava de todo mundo”, concluiu.
