Deborah Secco revela que apanhou de chicote em novela global

A atriz revelou que não estava atuando durante as agressões - Foto: Reprodução | Instagram

Deborah Secco fez uma revelação surpreendente sobre sua participação na novela “Laços de Família”, em 2000, na TV Globo. A atriz contou que os tapas, socos e chicotadas que recebia não eram cenográficos e a machucavam de verdade durante as gravações.

“O que eu apanhei de verdade em novelas... Porque fazíamos uma cena de palmada na bunda, aí o Zé [José de Abreu, que interpretava Pedro na trama] me pegava, me botava no colo, batia na minha bunda…”, contou ela no programa De Frente com a Blogueirinha.

“Mas pensa numa dor, os dedos dele marcados [em mim]... Eu gritava 'para, para', e ele achava que eu era uma grande atriz, ele achava que não estava doendo, mas estava”, completou a artista.

A famosa ainda afirmou que as pessoas achavam que ela estava atuando quando gritava de dor. “Teve uma cena em que a Eliete Cigarini, uma atriz maravilhosa, que fazia a esposa do Pedro no início da novela, me dava chicotada, era um chicote cenográfico, mas o cabinho que ela segura o chicote não era”, disse.

“Ela chegava perto e batia em mim só o cabinho de couro de verdade, e eu gritava 'aí, está doendo'. Eles falavam: 'Gente, que atriz maravilhosa'. Quando acaba a cena era um lasco de sangue [nas minhas costas]. Cara, eu apanhei muito. A Vera Fischer errou um soco e pegou em mim. A Iris apanhava de todo mundo”, concluiu.