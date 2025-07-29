ROMANCE
Vitão vive romance secreto com cantora baiana; conheça a moça
O cantor namora há quase três anos com a moça
Por Franciely Gomes
Engana-se quem pensa que Vitão não engatou nenhum relacionamento após o término de seu namoro polêmico com Luísa Sonza. Discreto sobre sua vida pessoal, o cantor namora há quase três anos com uma cantora baiana.
O romance foi confirmado pela moça, que se chama Lou Garcia, nesta terça-feira, 29. “A gente não gosta de expor nossa vida, ainda somos bem low profiles nesse sentido, só queríamos deixar mais leve o fato de estarmos juntos”, disse ela, em entrevista ao Gshow.
A artista ainda reforçou que os fãs do casal já sabiam do envolvimento amoroso deles. “Nossos fãs já sabiam, é uma surpresa para quem chega saber que estamos há quase três anos juntos”, afirmou.
No início do mês, a ruiva chegou a compartilhar um vídeo em seu perfil do TikTok com o amado, assumindo publicamente o romance. Na gravação, eles aparecem dançando a canção “Penélope”, que viralizou ao ser regravada pelo cantor Felipe Amorim.
@lougarciia ele veio mesmo @vitao ♬ som original - canetadavitao
Conheça Lou Garcia
Nascida em Salvador, capital da Bahia, Lou Gracia ficou conhecida ao participar do 'The Voice Kids', reality show da TV Globo, com 14 anos. Cantora e compositora, a jovem explodiu na web em 2022, com o hit ‘Não Fosse Tão Tarde’, que teve mais de 200 milhões de streams nas plataformas digitais.
Leia Também:
Atualmente, com 24 anos, Lou é considerada uma das artistas referências do estilo pop indie. Ela também possui um contrato com a Universal Music desde 2022 e foi indicada ao prêmio TikTok Awards na categoria Não Nasci, Estreei.
Recentemente, a jovem lançou as músicas ‘Não Posta’, com participação especial da cantora Marina Sena, e ‘Se For Para Ser’, feat com Jovem Dionísio.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes