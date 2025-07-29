ROMANCE NO AR?
Ana Castela e Zé Felipe juntos? Cantora quebra o silêncio sobre notícia
Artistas estavam juntos em Orlando, na Flórida (EUA)
Por Agatha Victoria
Após rumores de um suposto relacionamento com Zé Felipe, Ana Castela se pronunciou na tarde desta terça-feira, 29.
Logo após a divulgação da notícia peloPortal LeoDias, a mãe da cantora criticou a informação e desmentiu o boato sobre o suposto romance.
Com bom humor, Ana comentou os rumores: “Gente, eu vou assumir pra vocês, eu vou, eu vou! O Odorico [Reis] que tá ficando com o Zé Felipe!”.
Leo Dias, no entanto, usou as redes sociais para provocar a cantora. Após as críticas da mãe da boiadeira e o comentário de Ana, o jornalista escreveu: “Ana, pena que a gente não pode te contar quem nos contou”, seguido de um emoji de deboche.
Já o colunista do UOL, Lucas Pasin, afirmou por meio de suas redes sociais que conversou com a cantora, que negou as informações.
“Conversei com Ana Castela agora sobre o Zé Felipe. [Ela disse]: ‘Ele veio para Orlando sozinho, e eu vim com a minha família. Aí foi a minha família que chamou o Zé para vir com a gente hoje no Epcot [parque da Disney]. Mas nada a ver [sobre estarmos ficando]. Não tem nada de mais’", declarou.
