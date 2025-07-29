Menu
ROMANCE NO AR?

Ana Castela e Zé Felipe juntos? Cantora quebra o silêncio sobre notícia

Artistas estavam juntos em Orlando, na Flórida (EUA)

Por Agatha Victoria

29/07/2025 - 18:28 h
Boatos foram divulgados por jornalista famoso
Boatos foram divulgados por jornalista famoso

Após rumores de um suposto relacionamento com Zé Felipe, Ana Castela se pronunciou na tarde desta terça-feira, 29.

Logo após a divulgação da notícia peloPortal LeoDias, a mãe da cantora criticou a informação e desmentiu o boato sobre o suposto romance.

Com bom humor, Ana comentou os rumores: “Gente, eu vou assumir pra vocês, eu vou, eu vou! O Odorico [Reis] que tá ficando com o Zé Felipe!”.

Leo Dias, no entanto, usou as redes sociais para provocar a cantora. Após as críticas da mãe da boiadeira e o comentário de Ana, o jornalista escreveu: “Ana, pena que a gente não pode te contar quem nos contou”, seguido de um emoji de deboche.

Já o colunista do UOL, Lucas Pasin, afirmou por meio de suas redes sociais que conversou com a cantora, que negou as informações.

“Conversei com Ana Castela agora sobre o Zé Felipe. [Ela disse]: ‘Ele veio para Orlando sozinho, e eu vim com a minha família. Aí foi a minha família que chamou o Zé para vir com a gente hoje no Epcot [parque da Disney]. Mas nada a ver [sobre estarmos ficando]. Não tem nada de mais’", declarou.

