Virginia Fonseca recebe buquê gigante de cantor famoso

A famosa publicou fotos com as flores - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores gigante nesta terça-feira, 29, ao chegar para a gravação de seu programa no SBT, em São Paulo. A influenciadora compartilhou registros ao lado das flores, que foram levadas em um caminhão.

“Eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa…”, escreveu ela na legenda da publicação, citando um trecho da canção ‘Eu Vou na Sua Casa’, dos cantores Felipe Amorim, Vitão e BIN.

Segundo informações contidas no site da floricultura responsável, o buquê de 200 rosas colombianas custa cerca de R$ 2.051,00. Já o caminhão gigante que faz a entrega das flores pode ser alugado pelo montante de R$ 2.190,00, totalizando quase R$ 5 mil.

Apesar do post, a famosa não contou muitos detalhes sobre o presente especial e nem revelou o nome da pessoa que mandou as flores, provocando uma série de perguntas dos internautas.

Mas afinal, quem mandou as flores?

Embora muitos seguidores tenham cogitado que as flores foram enviadas por Zé Felipe, ex-marido de Virginia, ou pelo jogador Vini Jr, apontado recentemente como seu affair, o autor do presente foi o cantor Felipe Amorim.

A revelação foi feita pelo próprio artista, que comentou no post da famosa e afirmou que o presente foi uma forma de agradecê-la pela divulgação do hit, que está no top 5 de canções mais ouvidas do Brasil na plataforma de streaming Spotify.

“Gooooostou? Só um presentinho de agradecimento por ter viciado todo mundo”, escreveu ele, colocando um emoji de mãos agradecendo e uma rosa, demonstrando sua gratidão.