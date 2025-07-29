Nova moda? Saiba o que é o ‘olhar vazio’ da geração Z

A atitude tem chamado a atenção das pessoas - Foto: Ilustrativa | Freepik

O comportamento da geração Z continua dando o que falar nas redes sociais. Após criarem uma lista de gírias em inglês sobre relacionamentos amorosos, os nascidos entre 1997 e 2012 resolveram inventar um novo tipo de comunicação.

Segundo relatos de usuários do aplicativo TikTok nas últimas semanas, especialmente em outros países, os jovens têm apresentado um olhar fixo, vazio e dissociativo ao serem questionados sobre certos assuntos. A atitude ficou conhecida como “genz stare”, que traduzido para o português significa “olhar fixo da geração Z”.

Ainda de acordo com as histórias contadas pelos internautas, os jovens fogem das interações cara a cara com as pessoas e desviam o olhar o máximo que podem durante a conversa, os encarando sem demonstrar emoção ou empolgação com o assunto, seja no trabalho, discussões familiares ou quando buscam atendimento em lojas.

Mas afinal, o que é o olhar da geração Z?

Apesar de não ter uma explicação científica sobre o que motivou a criação deste “genz stare”, alguns internautas tentaram desvendar o que está por trás dessa interação. Em um comentário do TikTok, uma mulher afirmou que a atitude significa um aviso, para um amigo ou parente, de que a pessoa que está falando com você é desinteressante ou lenta demais.

“Sim, o olhar da Geração Z não é um olhar que você compartilha com alguém para indicar que a pessoa que está falando com você é estranha/lenta. É esse olhar de tinta de chumbo, pessoal”, disse ela.

Entretanto, uma outra usuária da redes social informou que os jovens tem medo de serem constrangidos durante a conversa. “Acho que a forte resistência se deve ao fato de a geração Z ter tanto medo de ser "constrangida" que o fato de serem chamados a atenção por algo constrangedor é uma resposta visceral. Relaxem, pessoal, está tudo bem”, afirmou.

Já uma terceira pessoa alegou que estas pessoas foram acostumadas a ter a ajuda dos pais para pedir algum serviço e ficam perdidos sem eles. “Estou convencido de que é porque a Geração Z nunca precisou atender o telefone em casa, ligar para as pessoas ou fazer qualquer coisa pessoalmente, porque os aplicativos e mensagens de texto removeram essas interações. Agora eles são adultos e seus pais não estão lá para fazer pedidos etc. Não há habilidades sociais”, disparou.