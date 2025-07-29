SAUDADE
Regina Casé cumpre último desejo de Preta Gil ao lado do Kannalha
Momento foi compartilhado nas redes sociais dos artistas
Por Agatha Victoria
Regina Casé visitou a família do suposto último romance dePreta Gil, Danrlei Orrico, o Kannalha. A atriz compartilhou o momento nas redes sociais, revelando que a visita foi um pedido especial feito por Preta.
A artista contou que foi recebida com muito carinho pela família do cantor: “Fui fazer o que Preta me pediu pra fazer! Mais um presente que ela me deu!”, escreveu.
Regina ainda relatou, em seu perfil, o quão importante foi realizar a visita e relembrar a amiga: “Passamos o dia falando e lembrando dela… Que gente maravilhosa você trouxe pra perto de mim, Preta.”
Durante a visita, ela teve a oportunidade de experimentar o acarajé feito pela mãe do cantor e fez elogios: "Acarajé ma-ra-vi-lho-so!”. A atriz também comentou sobre a recepção calorosa e como aquele momento foi essencial após a perda de Preta Gil: “Dona Jandira, avó de O Kannalha, é uma mina de ouro! A Bahia me entregando tudo que minha alma precisava neste momento…”, afirmou.
Suposto romance
Danrlei Orrico, o Kannalha, foi apontado como affair de Preta Gil no início de 2024. Meses depois, em julho, a cantora confirmou o relacionamento, afirmando estar feliz.
A relação ganhou visibilidade nas redes sociais, especialmente após o casal ser visto junto no Carnaval, no tradicional camarote Expresso 2222, da família Gil.
