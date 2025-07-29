Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAUDADE

Regina Casé cumpre último desejo de Preta Gil ao lado do Kannalha

Momento foi compartilhado nas redes sociais dos artistas

Por Agatha Victoria

29/07/2025 - 15:17 h | Atualizada em 29/07/2025 - 15:32
Regina Casé cumpriu promessa feita a Preta Gil com família de O Kannalha
Regina Casé cumpriu promessa feita a Preta Gil com família de O Kannalha -

Regina Casé visitou a família do suposto último romance dePreta Gil, Danrlei Orrico, o Kannalha. A atriz compartilhou o momento nas redes sociais, revelando que a visita foi um pedido especial feito por Preta.

A artista contou que foi recebida com muito carinho pela família do cantor: “Fui fazer o que Preta me pediu pra fazer! Mais um presente que ela me deu!”, escreveu.

Regina ainda relatou, em seu perfil, o quão importante foi realizar a visita e relembrar a amiga: “Passamos o dia falando e lembrando dela… Que gente maravilhosa você trouxe pra perto de mim, Preta.”

Leia Também:

Casal revelado! Zé Felipe e Ana Castela estariam vivendo romance
Tesão por bola: essas são as maiores maria-chuteiras do Brasil
Ex-globo, atriz famosa é acusada de exploração sexual infantil

Durante a visita, ela teve a oportunidade de experimentar o acarajé feito pela mãe do cantor e fez elogios: "Acarajé ma-ra-vi-lho-so!”. A atriz também comentou sobre a recepção calorosa e como aquele momento foi essencial após a perda de Preta Gil: “Dona Jandira, avó de O Kannalha, é uma mina de ouro! A Bahia me entregando tudo que minha alma precisava neste momento…”, afirmou.

Regina Casé e família de Danrlei Orrico, "O Kannalha"
Regina Casé e família de Danrlei Orrico, "O Kannalha" | Foto: Reprodução| Instagram
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Suposto romance

Danrlei Orrico, o Kannalha, foi apontado como affair de Preta Gil no início de 2024. Meses depois, em julho, a cantora confirmou o relacionamento, afirmando estar feliz.

A relação ganhou visibilidade nas redes sociais, especialmente após o casal ser visto junto no Carnaval, no tradicional camarote Expresso 2222, da família Gil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

O Kannalha Preta Gil Regina Casé

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Regina Casé cumpriu promessa feita a Preta Gil com família de O Kannalha
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Regina Casé cumpriu promessa feita a Preta Gil com família de O Kannalha
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Regina Casé cumpriu promessa feita a Preta Gil com família de O Kannalha
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Regina Casé cumpriu promessa feita a Preta Gil com família de O Kannalha
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x