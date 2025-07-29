Ex-globo, atriz famosa é acusada de exploração sexual infantil

Ex-globo é acusada de exploração sexual infantil - Foto: Reprodução | TV Globo

A ex-Globo Samara Felippo, de 46 anos, está no centro de uma polêmica que envolve um assunto delicado. A famosa usou o Instagram, nessa segunda-feira, 28, para reclamar da própria rede social após uma publicação dela ser removida por suposta exploração sexual infantil.

Em print compartilhado nos stories, ela é informada pela plataforma que um conteúdo foi apagado por não seguir as diretrizes da rede sobre nudez ou atividade sexual. “Pode ser que o post esteja mostrando crianças de maneira sexualizada, mesmo que seja para expressar indignação”, diz o comunicado.

A artista afirmou estar surpresa com a penalidade, já que, segundo ela, a publicação deletada continha apenas fotos das filhas e do parceiro dela em uma trend viral.

“Que loucura! Meu Deus! Minha publicação da trend ‘Há quantos meses estão juntos’, com minhas filhas e meu parceiro, foi removida pelo Instagram! Vocês conseguem explicar? Não havia nenhuma foto de crianças, nem de biquíni. Somente amor e minha família”, diz a atriz.

Samara Felippo falou sobre o prazer feminino

Além de apagar a publicação, a punição ainda envolveu o bloqueio de recursos dentro da plataforma, como as lives. “Homens sendo misóginos, assediando, [fazendo] discursos de ódio, vocês não excluem e nem bloqueiam, né? Alguém pode explicar? Denuncio 400 publicações horrorosas e nada acontece”, indignou-se.

Post de Samara Felippo

Post de Samara Felippo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Post de Samara Felippo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Post de Samara Felippo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Relacionamento aberto?

Samara Felippo falou sobre seu relacionamento aberto com o humorista Elidio Sanna e aproveitou para dar dicas a quem deseja entrar nesse tipo de relação. Ela foi entrevistada pela Coluna Sabendo Com Vini, durante sua passagem pelo Festival de Verão.

“Eu falei isso [sobre o relacionamento aberto] e deu um boom que parece que a gente é um casal que marca dates com pessoas, e não é isso. Cada um tem seus combinados. Eu prezo muito pela minha liberdade, então, se eu quero estar com uma pessoa, vou estar com essa pessoa por querer estar ali, não porque tenho um compromisso”, explicou a atriz.

“Não abra um relacionamento se está ruim, dá cagada. Acho que a monogamia é uma imposição social igual à heteronormatividade. Eu acho que é um lugar de possibilidades, de se permitir. É mais sobre liberdade”, disse.

A atriz revelou o tipo de relação que mantém após 10 anos de casamento com Elidio Sanna. Apesar de permitir que o companheiro se envolva com outras pessoas, Samara afirmou que prefere não saber sobre essas interações.