Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Ex-globo, atriz famosa é acusada de exploração sexual infantil

Atriz fez um desabafo nas redes sociais

Por Edvaldo Sales

29/07/2025 - 12:39 h
Ex-globo é acusada de exploração sexual infantil
Ex-globo é acusada de exploração sexual infantil -

A ex-Globo Samara Felippo, de 46 anos, está no centro de uma polêmica que envolve um assunto delicado. A famosa usou o Instagram, nessa segunda-feira, 28, para reclamar da própria rede social após uma publicação dela ser removida por suposta exploração sexual infantil.

Em print compartilhado nos stories, ela é informada pela plataforma que um conteúdo foi apagado por não seguir as diretrizes da rede sobre nudez ou atividade sexual. “Pode ser que o post esteja mostrando crianças de maneira sexualizada, mesmo que seja para expressar indignação”, diz o comunicado.

Leia Também:

Paolla Oliveira surge em ensaio sensual de lingerie; veja fotos
Carlinhos Maia quebra o silêncio após término com Lucas Guimarães
Aos prantos, Deolane Bezerra desabafa e promete reviravolta judicial

A artista afirmou estar surpresa com a penalidade, já que, segundo ela, a publicação deletada continha apenas fotos das filhas e do parceiro dela em uma trend viral.

“Que loucura! Meu Deus! Minha publicação da trend ‘Há quantos meses estão juntos’, com minhas filhas e meu parceiro, foi removida pelo Instagram! Vocês conseguem explicar? Não havia nenhuma foto de crianças, nem de biquíni. Somente amor e minha família”, diz a atriz.

Samara Felippo falou sobre o prazer feminino
Samara Felippo falou sobre o prazer feminino | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além de apagar a publicação, a punição ainda envolveu o bloqueio de recursos dentro da plataforma, como as lives. “Homens sendo misóginos, assediando, [fazendo] discursos de ódio, vocês não excluem e nem bloqueiam, né? Alguém pode explicar? Denuncio 400 publicações horrorosas e nada acontece”, indignou-se.

Veja:

Post de Samara Felippo
Post de Samara Felippo | Foto: Reprodução | Redes Sociais
Post de Samara Felippo
Post de Samara Felippo | Foto: Reprodução | Redes Sociais
Post de Samara Felippo
Post de Samara Felippo | Foto: Reprodução | Redes Sociais
Post de Samara Felippo
Post de Samara Felippo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Relacionamento aberto?

Samara Felippo falou sobre seu relacionamento aberto com o humorista Elidio Sanna e aproveitou para dar dicas a quem deseja entrar nesse tipo de relação. Ela foi entrevistada pela Coluna Sabendo Com Vini, durante sua passagem pelo Festival de Verão.

“Eu falei isso [sobre o relacionamento aberto] e deu um boom que parece que a gente é um casal que marca dates com pessoas, e não é isso. Cada um tem seus combinados. Eu prezo muito pela minha liberdade, então, se eu quero estar com uma pessoa, vou estar com essa pessoa por querer estar ali, não porque tenho um compromisso”, explicou a atriz.

“Não abra um relacionamento se está ruim, dá cagada. Acho que a monogamia é uma imposição social igual à heteronormatividade. Eu acho que é um lugar de possibilidades, de se permitir. É mais sobre liberdade”, disse.

A atriz revelou o tipo de relação que mantém após 10 anos de casamento com Elidio Sanna. Apesar de permitir que o companheiro se envolva com outras pessoas, Samara afirmou que prefere não saber sobre essas interações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Samara Felippo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-globo é acusada de exploração sexual infantil
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Ex-globo é acusada de exploração sexual infantil
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Ex-globo é acusada de exploração sexual infantil
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Ex-globo é acusada de exploração sexual infantil
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x