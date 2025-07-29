Aos prantos, Deolane Bezerra desabafa e promete reviravolta judicial

Deolane apareceu chorando e visivelmente abalada - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Deolane Bezerra usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para se pronunciar, em tom de desabafo, sobre a recente decisão da Justiça que mudou os rumos do processo em que ela e sua mãe são investigadas.

Durante uma live no Instagram, Deolane apareceu chorando e visivelmente abalada ao comentar a transferência do caso para a esfera federal.

A mudança foi determinada pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital de Pernambuco, que remeteu o processo à Justiça Federal. A ação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos de azar, no qual Deolane e a mãe estariam envolvidas.



“Quem viu minha mãe chorando e vê até hoje sou eu. Eu vou travar de agora por diante [uma guerra], todos os dias eu vou falar da Operação Integration aqui”, afirmou a influenciadora, em referência à investigação.

Durante a transmissão, Deolane criticou diretamente a condução do caso e acusou o advogado Paulo Godi de manipular informações: “Vocês me prenderam porque mentiram, ludibriaram a Justiça. Você, Paulo Godi, mentiu, ludibriou a Justiça, ludibriou o Ministério Público.”

Ela também afirmou que possui provas de que suas compras foram feitas com dinheiro legalmente declarado: “Você falou que eu não tinha dinheiro para comprar o carro e eu tinha 40 milhões declarados em uma única empresa. Eu não aguento mais isso.”

Ao final da live, em tom emocionado, Deolane apontou o impacto emocional de todo o processo: “Vocês acabaram com a minha imagem, com a minha reputação, com a saúde mental da minha mãe e a minha também. E vocês não vão continuar, porque agora está travada a guerra."