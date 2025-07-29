Gretchen mostra rosto pela primeira vez após nova harmonização facial

Gretchen mostrou o resultado de novo procedimento no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Gretchen, 66, apareceu ao vivo em seu Instagram nesta segunda-feira, 28, para mostrar o resultado de sua nova harmonização facial. Segundo ela, o procedimento foi realizado para “reverter” uma harmonização anterior, feita um dia antes de sua entrada no reality show Power Couple 7, da Record TV.

“Não existe desarmonização. Existe um novo programa de harmonização”, afirmou durante a live.

Gretchen contou que procurou novamente o médico após deixar o programa. O profissional responsável realizou duas aplicações de hialuronidase — enzima usada para dissolver preenchedores antigos — e, em seguida, inseriu fios de sustentação para combater a flacidez.

Ela também passou por um procedimento com radiesse, um bioestimulador injetável que estimula a produção de colágeno e ajuda na redução de rugas. “Este é o meu novo rosto”, declarou a cantora, ao exibir as mudanças.

As intervenções foram feitas nas regiões da boca, bochechas e mandíbula, áreas afetadas pela perda de peso recente. “Eu emagreci 10 kg e meu rosto ficou muito cheio para um corpo muito magro. (...) Ainda está em processo. Só quando eu voltar [para o Brasil] em setembro [que o tratamento será retomado]”, explicou.

Gretchen está em viagem pela Europa e planeja concluir os ajustes estéticos após retornar ao país.

Veja o vídeo: