Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO ROSTO

Gretchen mostra rosto pela primeira vez após nova harmonização facial

Cantora afirmou que o tratamento só será finalizado em setembro

Por Beatriz Santos

29/07/2025 - 9:31 h
Gretchen mostrou o resultado de novo procedimento no Instagram
Gretchen mostrou o resultado de novo procedimento no Instagram -

A cantora Gretchen, 66, apareceu ao vivo em seu Instagram nesta segunda-feira, 28, para mostrar o resultado de sua nova harmonização facial. Segundo ela, o procedimento foi realizado para “reverter” uma harmonização anterior, feita um dia antes de sua entrada no reality show Power Couple 7, da Record TV.

“Não existe desarmonização. Existe um novo programa de harmonização”, afirmou durante a live.

Leia Também:

Abalada, neta de Preta Gil enfrenta luto intenso: “Sente tudo”
Quem é o pivô da separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães?
Renato Aragão chama esposa de controladora após acusação de ser 'maléfica'

Gretchen contou que procurou novamente o médico após deixar o programa. O profissional responsável realizou duas aplicações de hialuronidase — enzima usada para dissolver preenchedores antigos — e, em seguida, inseriu fios de sustentação para combater a flacidez.

Ela também passou por um procedimento com radiesse, um bioestimulador injetável que estimula a produção de colágeno e ajuda na redução de rugas. “Este é o meu novo rosto”, declarou a cantora, ao exibir as mudanças.

As intervenções foram feitas nas regiões da boca, bochechas e mandíbula, áreas afetadas pela perda de peso recente. “Eu emagreci 10 kg e meu rosto ficou muito cheio para um corpo muito magro. (...) Ainda está em processo. Só quando eu voltar [para o Brasil] em setembro [que o tratamento será retomado]”, explicou.

Gretchen está em viagem pela Europa e planeja concluir os ajustes estéticos após retornar ao país.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gretchen Harmonização Facial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gretchen mostrou o resultado de novo procedimento no Instagram
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Gretchen mostrou o resultado de novo procedimento no Instagram
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Gretchen mostrou o resultado de novo procedimento no Instagram
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Gretchen mostrou o resultado de novo procedimento no Instagram
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x