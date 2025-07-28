Renato Aragão chama esposa de controladora após acusação de ser 'maléfica'

Renato Aragão comentou sobre relação com esposa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Renato Aragão se pronunciou, com bom humor, sobre as críticas que vem recebendo nas redes sociais e na imprensa a respeito de sua esposa, Lílian Taranto.

Durante participação no podcast Inteligência Ltda, que foi ao ar nesta semana, o humorista de 89 anos admitiu que é, sim, "controlado" pela companheira.

“É verdade, controla tudo. Só não controla os meus passos porque ela tem outro passo para andar, senão ia junto também”, disse o eterno Didi Mocó, arrancando risadas do apresentador e da própria Lílian, que também participou da entrevista.

Durante o bate-papo, Lílian comentou os boatos de ciúmes, especialmente relacionados à amizade do marido com Xuxa Meneghel.

“Ela entrava, dava um beijo e um abraço no Renato e em mim, e ia embora. Quem ama meu marido, eu amo em dobro. Ele sempre foi apaixonado por ela, gosta dela, e ela sempre honrou essa amizade. Nunca deixou a gente na mão”, afirmou, reforçando que nunca teve crises por conta da relação entre os dois.

Esposa de Renato Aragão é detonada

Nos últimos meses, Lílian voltou ao centro de uma polêmica após o jornalista Rafael Spaca, especialista na história dos Trapalhões, criticá-la publicamente.

Em entrevista recente, Spaca classificou a esposa de Renato como uma “figura maléfica” e afirmou que ela teria distorcido episódios importantes da trajetória do grupo humorístico.

“Ela mente como respira. Aliás, ela foi amante do Renato — de novo, sem julgamento moral — mas ela conta uma história, uma fábula que não é verdadeira. O Renato estava com a Marta [Rangel, ex-esposa] e ela foi amante do Renato Aragão”, declarou o jornalista.

Em resposta às especulações sobre interesse financeiro, Lílian revelou à revista Caras que enfrentou dificuldades com o humorista no início do casamento, em 1991, quando ele já havia transferido todo o seu patrimônio para a ex-mulher e os filhos do primeiro casamento.

"Achavam que eu era uma mulher interesseira. Só que ninguém sabia que, quando nós casamos, o Renato deixou todo o patrimônio dele para a ex-mulher e para os filhos", disse. “Moramos cinco anos de aluguel. Começamos do zero”, completou.

Renato, que foi casado por 34 anos com Marta Rangel, é pai de cinco filhos: Paulo, Ricardo, Renato Jr., Juliana e Lívian, sua filha com Lílian, que hoje também segue carreira artística.