Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Renato Aragão chama esposa de controladora após acusação de ser 'maléfica'

Humorista de 89 anos falou sobre a relação com a esposa

Por Luiz Almeida

28/07/2025 - 23:39 h
Renato Aragão comentou sobre relação com esposa
Renato Aragão comentou sobre relação com esposa -

Renato Aragão se pronunciou, com bom humor, sobre as críticas que vem recebendo nas redes sociais e na imprensa a respeito de sua esposa, Lílian Taranto.

Durante participação no podcast Inteligência Ltda, que foi ao ar nesta semana, o humorista de 89 anos admitiu que é, sim, "controlado" pela companheira.

“É verdade, controla tudo. Só não controla os meus passos porque ela tem outro passo para andar, senão ia junto também”, disse o eterno Didi Mocó, arrancando risadas do apresentador e da própria Lílian, que também participou da entrevista.

Durante o bate-papo, Lílian comentou os boatos de ciúmes, especialmente relacionados à amizade do marido com Xuxa Meneghel.

Leia Também:

Filha de Renato Aragão rompe o silêncio sobre irmã ser motorista de app
Esposa de Renato Aragão teria humilhado ex-funcionária; entenda
Esposa de Renato Aragão toma atitude severa após polêmica com enteada

“Ela entrava, dava um beijo e um abraço no Renato e em mim, e ia embora. Quem ama meu marido, eu amo em dobro. Ele sempre foi apaixonado por ela, gosta dela, e ela sempre honrou essa amizade. Nunca deixou a gente na mão”, afirmou, reforçando que nunca teve crises por conta da relação entre os dois.

Esposa de Renato Aragão é detonada

Nos últimos meses, Lílian voltou ao centro de uma polêmica após o jornalista Rafael Spaca, especialista na história dos Trapalhões, criticá-la publicamente.

Em entrevista recente, Spaca classificou a esposa de Renato como uma “figura maléfica” e afirmou que ela teria distorcido episódios importantes da trajetória do grupo humorístico.

“Ela mente como respira. Aliás, ela foi amante do Renato — de novo, sem julgamento moral — mas ela conta uma história, uma fábula que não é verdadeira. O Renato estava com a Marta [Rangel, ex-esposa] e ela foi amante do Renato Aragão”, declarou o jornalista.

Em resposta às especulações sobre interesse financeiro, Lílian revelou à revista Caras que enfrentou dificuldades com o humorista no início do casamento, em 1991, quando ele já havia transferido todo o seu patrimônio para a ex-mulher e os filhos do primeiro casamento.

"Achavam que eu era uma mulher interesseira. Só que ninguém sabia que, quando nós casamos, o Renato deixou todo o patrimônio dele para a ex-mulher e para os filhos", disse. “Moramos cinco anos de aluguel. Começamos do zero”, completou.

Renato, que foi casado por 34 anos com Marta Rangel, é pai de cinco filhos: Paulo, Ricardo, Renato Jr., Juliana e Lívian, sua filha com Lílian, que hoje também segue carreira artística.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esposa de Renato Aragão Lilian e Renato Aragão Renato Aragão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renato Aragão comentou sobre relação com esposa
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Renato Aragão comentou sobre relação com esposa
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Renato Aragão comentou sobre relação com esposa
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Renato Aragão comentou sobre relação com esposa
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x