Filha de Renato Aragão rompe o silêncio sobre irmã ser motorista de app

Família Aragão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lívian Aragão, uma da filha de Renato Aragão, falou sobre os rumores de que o pai viva em conflito com a sua irmão, Juliana Aragão, por ela ser lésbica. Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, ela negou que a relação seja conturbada e falou sobre a decisão da mulher de ser motorista de aplicativo.

Lívian disse que a família não sabia que Juliana havia criado uma vaquinha na internet. “A gente não fazia ideia. Falei ‘como assim?’. Não entendi nada”, disse. Ela disse ainda que a irmã trabalha como motorista de aplicativo porque quer.

“Ju morava com a Martha [Rangel, mãe de quatro filhos de Renato] nos Estados Unidos durante muitos anos e trabalhava lá em posto de gasolina porque sempre amou carro e dirigir... polemizaram o fato dela ser Uber, o que a gente não vê problema nenhum porque é um emprego legítimo", declarou ela, relembrando que a irmã já foi motorista de pets e dirigia para levar a filha à escola.

Na oportunidade, Lívian falou também sobre a decisão de Juliana de morar com o pai e, posteriormente, deixar o ambiente familiar. “Depois de um tempo, foi casada e se divorciou. Teve a Julia, que mora com a gente... ela veio morar com a gente, e ficou por mais de dez anos. No início deste ano, ela resolveu sair de casa porque tem 48 anos e pode escolher onde morar”, explicou.

Lívian Aragão detalhou as profissões de seus outros irmãos. “Um é diretor, outro é músico, outro é roteirista, e a Ju agora trabalha com Uber. Cada um teve sua escolha de trabalhar com o que quisesse”, disse.

Renato Aragão rebate acusações

Renato Aragão veio a público para rebater acusações de que estaria “escondendo” sua filha Juliana, fruto de seu primeiro relacionamento, que trabalha como motorista de aplicativo e mantém um relacionamento com uma mulher. Renato negou qualquer distinção entre seus filhos.

“Ela é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian. Nunca fiz diferença, nem pela escolha sexual dela, nem por ser adotiva. Filho é filho”, disse Renato.

Segundo Renato, as críticas fazem parte de uma “campanha orquestrada de difamação” contra ele. “O que começou com ‘ele não gosta de ser chamado de Didi’ agora mira nos meus filhos”, desabafou, afirmando ainda que os ataques têm afetado seus amigos e colegas de trabalho.

Juliana relatou nas redes sociais que enfrenta dificuldades financeiras, e Renato afirmou que sempre prestou apoio à filha. “Toda vez que ela precisou, ela teve. Meus filhos são autônomos, trabalham como diretores e músicos, e estamos sempre juntos, mesmo com suas próprias famílias”, explicou.

O artista ainda destacou que a escolha de Juliana em trabalhar como motorista de aplicativo foi decisão dela própria, e revelou que sua neta, filha de Juliana, mora atualmente com ele. “Está com 17 anos, indo fazer faculdade e tem uma relação incrível comigo”, concluiu.