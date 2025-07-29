Quem é o pivô da separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães?

Carlinhos Maia, Lucas Guimarães e Eduarda Luvisneck - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome da influenciadora Eduarda Luvisneck, mais conhecida como Duda, se tornou um dos assuntos mais comentados da web nos últimos dias após o fim do relacionamento entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que durou 15 anos. Ela coleciona diversos seguidores no TikTok e Instagram. A jovem produz vídeos de humor, dicas de estilo de vida e transmissões ao vivo que costumam repercutir pela autenticidade.

Apesar de ainda não existir confirmação de um envolvimento amoroso entre Duda e Carlinhos Maia, o interesse dos fãs e da mídia aumentou consideravelmente depois de algumas interações públicas.

Mas afinal, quem é Eduarda Luvisneck?

Natural de Maceió, em Alagoas, Eduarda Luvisneck tem mais de 195 mil seguidores no TikTok e outro expressivo número no Instagram. Duda, como é conhecida nas redes sociais, se consolidou entre o público jovem graças ao seu estilo leve e descontraído. Ela explora temas como rotina, viagens e bastidores do mundo digital, geralmente com uma dose de humor e espontaneidade.

Neste ano, seu nome ganhou projeção nacional não só pela suposta ligação com Carlinhos Maia, mas também por conta das parcerias e aparições em eventos promovidos por outros influenciadores. Entre suas publicações mais acessadas, destacam-se vídeos de trends, bastidores de gravações e momentos do cotidiano, elementos que colaboram para o crescimento constante de sua audiência.

Eduarda Luvisneck quebra silêncio na web

Eduarda Luvisneck quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a polêmica envolvendo seu nome e o do influenciador Carlinhos Maia nessa segunda-feira, 28. Apontada como pivô da separação do famoso com o marido, a jovem publicou um comunicado em seu perfil do Instagram.

Duda, como é conhecida nas redes sociais, afirmou que está abalada com toda a repercussão do caso e contará sua versão da história em breve para os internautas. “Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história real”, escreveu.

“Nesse momento, estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário. Obrigada a quem está mandando mensagens com carinho”, completou a moça.

Entenda o caso

O fim do relacionamento de 15 anos de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães ganhou uma reviravolta nesta segunda-feira, 28. Segundo informações do programa Fofocalizando, do SBT, uma influenciadora teria sido a pivô do divórcio do casal.

Apresentadora da atração, Thayse Teixeira alegou que Carlinhos teria se interessado amorosamente por Eduarda Luvisneck, conhecida como Duda, após conhecê-la nas redes sociais. Os dois chegaram até a participar de algumas lives juntos no TikTok, onde em uma delas o famoso assumiu sua paixão. “Convencido, né?”, respondeu a moça na ocasião.

Duda, que possui mais de 50 mil seguidores no Instagram, também já esteve em uma das casas que Carlinhos e Lucas moravam. Na época, o apresentador chegou a brincar sobre a proximidade do marido com a moça, demonstrando ciúmes.

“Essa aqui é a famosa Duda, né? Os meus fã-clubes, CarLus me atualizam muito sobre você, viu?”, disse Lucas na gravação. “Não, mas é só amizade! Fala aí pro povo, a gente é amigo galera!”, afirmou Duda. “Cheguei pra cá pra ver esse baile todo, pra marcar esse território”, completou Lucas.

Entretanto, Carlinhos Maia e Duda não estão juntos e ele segue solteiro após o fim do casamento com Lucas, que foi anunciado publicamente no último sábado, através de um post no Instagram.