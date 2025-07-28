Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESABAFO

Pivô do término de Carlinhos Maia quebra silêncio na web

A influenciadora falou sobre a confusão envolvendo seu nome

Por Franciely Gomes

28/07/2025 - 21:46 h
Duda e Cralinhos se conheceram nas redes sociais
Duda e Cralinhos se conheceram nas redes sociais -

Eduarda Luvisneck quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a polêmica envolvendo seu nome e o do influenciador Carlinhos Maia nesta segunda-feira, 28. Apontada como pivô da separação do famoso com o marido, a jovem publicou um comunicado em seu perfil do Instagram.

Duda, como é conhecida nas redes sociais, afirmou que está abalada com toda a repercussão do caso e contará sua versão da história em breve para os internautas. “Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história real”, escreveu.

“Nesse momento, estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário. Obrigada a quem está mandando mensagens com carinho”, completou a moça.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Entenda o caso:

O fim do relacionamento de 15 anos de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães ganhou uma reviravolta nesta segunda-feira, 28. Segundo informações do programa Fofocalizando, do SBT, uma influenciadora teria sido a pivô do divórcio do casal.

Apresentadora da atração, Thayse Teixeira alegou que Carlinhos teria se interessado amorosamente por Eduarda Luvisneck, conhecida como Duda, após conhecê-la nas redes sociais. Os dois chegaram até a participar de algumas lives juntos no TikTok, onde em uma delas o famoso assumiu sua paixão. “Convencido, né?”, respondeu a moça na ocasião.

Leia Também:

Gilberto Gil anuncia mudança brusca após morte de Preta
Belo é chamado de pai por filho da namorada e revolta ex: “Doente”
Nicole Bahls fatura alto na Dança dos Famosos 2025; veja valor

Duda, que possui mais de 50 mil seguidores no Instagram, também já esteve em uma das casas que Carlinhos e Lucas moravam. Na época, o apresentador chegou a brincar sobre a proximidade do marido com a moça, demonstrando ciúmes.

“Essa aqui é a famosa Duda, né? Os meus fã-clubes, CarLus me atualizam muito sobre você, viu?”, disse Lucas na gravação. “Não, mas é só amizade! Fala aí pro povo, a gente é amigo galera!”, afirmou Duda. “Cheguei pra cá pra ver esse baile todo, pra marcar esse território”, completou Lucas.

Entretanto, Carlinhos Maia e Duda não estão juntos e ele segue solteiro após o fim do casamento com Lucas, que foi anunciado publicamente no último sábado, através de um post no Instagram.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlinhos Maia lucas guimarães separação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Duda e Cralinhos se conheceram nas redes sociais
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Duda e Cralinhos se conheceram nas redes sociais
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Duda e Cralinhos se conheceram nas redes sociais
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Duda e Cralinhos se conheceram nas redes sociais
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x