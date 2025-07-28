Pivô do término de Carlinhos Maia quebra silêncio na web

Duda e Cralinhos se conheceram nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Eduarda Luvisneck quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a polêmica envolvendo seu nome e o do influenciador Carlinhos Maia nesta segunda-feira, 28. Apontada como pivô da separação do famoso com o marido, a jovem publicou um comunicado em seu perfil do Instagram.

Duda, como é conhecida nas redes sociais, afirmou que está abalada com toda a repercussão do caso e contará sua versão da história em breve para os internautas. “Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história real”, escreveu.

“Nesse momento, estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário. Obrigada a quem está mandando mensagens com carinho”, completou a moça.

Entenda o caso:

O fim do relacionamento de 15 anos de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães ganhou uma reviravolta nesta segunda-feira, 28. Segundo informações do programa Fofocalizando, do SBT, uma influenciadora teria sido a pivô do divórcio do casal.

Apresentadora da atração, Thayse Teixeira alegou que Carlinhos teria se interessado amorosamente por Eduarda Luvisneck, conhecida como Duda, após conhecê-la nas redes sociais. Os dois chegaram até a participar de algumas lives juntos no TikTok, onde em uma delas o famoso assumiu sua paixão. “Convencido, né?”, respondeu a moça na ocasião.

Duda, que possui mais de 50 mil seguidores no Instagram, também já esteve em uma das casas que Carlinhos e Lucas moravam. Na época, o apresentador chegou a brincar sobre a proximidade do marido com a moça, demonstrando ciúmes.

“Essa aqui é a famosa Duda, né? Os meus fã-clubes, CarLus me atualizam muito sobre você, viu?”, disse Lucas na gravação. “Não, mas é só amizade! Fala aí pro povo, a gente é amigo galera!”, afirmou Duda. “Cheguei pra cá pra ver esse baile todo, pra marcar esse território”, completou Lucas.

Entretanto, Carlinhos Maia e Duda não estão juntos e ele segue solteiro após o fim do casamento com Lucas, que foi anunciado publicamente no último sábado, através de um post no Instagram.