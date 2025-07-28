Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA

Gilberto Gil anuncia mudança brusca após morte de Preta

O cantor fez o anúncio em suas redes sociais

Por Franciely Gomes

28/07/2025 - 21:34 h
Gilberto Gil e Preta juntos
Gilberto Gil e Preta juntos -

Gilberto Gil resolveu fazer uma mudança em sua agenda após a morte de sua filha, Preta Gil, na última semana. O cantor anunciou em suas redes sociais o adiamento da turnê Tempo Rei, cancelando o show de Belém, que estava previsto para o dia 9 de agosto.

O anúncio foi feito pela produtora 30e, responsável pelo evento. “O show da turnÊ TEMPO REI, de Gilberto Gil, que estava marcado para o dia 9 de agosto (sábado), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, precisou ser adiado devido à recente perda da querida Preta Gil, filha do artista”, escreveram.

“A 30e e a equipe de Gilberto Gil estão trabalhando juntas para que a capital paraense possa receber a tão esperada apresentação da última turnê do cantor e compositor. Assim que tivermos novidades sobre a nova data e mais informações, comunicaremos pelos canais oficiais da 30e e da turnê”, reforçou o comunicado.

Leia Também:

Belo é chamado de pai por filho da namorada e revolta ex: “Doente”
Nicole Bahls fatura alto na Dança dos Famosos 2025; veja valor
Irmão de Zezé causa ao dizer que morte de Preta Gil foi castigo

Por fim, a equipe afirmou que os outros shows seguem confirmados na agenda do artista. “É importante ressaltar que as demais datas da turnê TEMPO REI seguem confirmadas sem qualquer alteração. Obrigado pela compreensão e pelo carinho de todos os fãs”, concluíram.

Post sobre a turnê
Post sobre a turnê | Foto: Reprodução | Instagram

Morte da cantora

Preta Gil morreu em um domingo, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Preta lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023.

Após passar por sessões de quimioterapia e uma cirurgia, ela chegou a anunciar o fim do tratamento no mesmo. Entretanto, em agosto de 2024, a doença retornou em estágio avançado, com metástases e comprometimento de outros órgãos. Mesmo com novas cirurgias e internações, a artista enfrentou dificuldades, que culminaram em sua morte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gilberto gil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gilberto Gil e Preta juntos
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Gilberto Gil e Preta juntos
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Gilberto Gil e Preta juntos
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Gilberto Gil e Preta juntos
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x