Gilberto Gil anuncia mudança brusca após morte de Preta

Gilberto Gil e Preta juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Gilberto Gil resolveu fazer uma mudança em sua agenda após a morte de sua filha, Preta Gil, na última semana. O cantor anunciou em suas redes sociais o adiamento da turnê Tempo Rei, cancelando o show de Belém, que estava previsto para o dia 9 de agosto.

O anúncio foi feito pela produtora 30e, responsável pelo evento. “O show da turnÊ TEMPO REI, de Gilberto Gil, que estava marcado para o dia 9 de agosto (sábado), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, precisou ser adiado devido à recente perda da querida Preta Gil, filha do artista”, escreveram.

“A 30e e a equipe de Gilberto Gil estão trabalhando juntas para que a capital paraense possa receber a tão esperada apresentação da última turnê do cantor e compositor. Assim que tivermos novidades sobre a nova data e mais informações, comunicaremos pelos canais oficiais da 30e e da turnê”, reforçou o comunicado.

Por fim, a equipe afirmou que os outros shows seguem confirmados na agenda do artista. “É importante ressaltar que as demais datas da turnê TEMPO REI seguem confirmadas sem qualquer alteração. Obrigado pela compreensão e pelo carinho de todos os fãs”, concluíram.

Post sobre a turnê | Foto: Reprodução | Instagram

Morte da cantora

Preta Gil morreu em um domingo, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Preta lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023.

Após passar por sessões de quimioterapia e uma cirurgia, ela chegou a anunciar o fim do tratamento no mesmo. Entretanto, em agosto de 2024, a doença retornou em estágio avançado, com metástases e comprometimento de outros órgãos. Mesmo com novas cirurgias e internações, a artista enfrentou dificuldades, que culminaram em sua morte.