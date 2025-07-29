Abalada, neta de Preta Gil enfrenta luto intenso: “Sente tudo”

Preta Gil e a neta, Sol de Maria - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A missa de sétimo dia dePreta Gil aconteceu nessa segunda-feira, 28, na Paróquia Santa Mônica, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, e reuniu familiares e amigos da cantora, que morreu no último dia 20 em decorrência de um câncer. Na ocasião, Francisco Gil contou como sua filha, Sol de Maria, de 9 anos, está lidando com a perda da avó.

“A Sol tá dando uma aula pra gente, porque ela sente tudo muito intensamente e, ao mesmo tempo, ela conforta. Falo as coisas para ela e, quando ela me vê fragilizado, vem e traz aquilo de volta. Ela reafirma aquilo que a gente afirma para ela, está vendo tudo que está acontecendo”, afirmou, em conversa com a imprensa.

O cantor recordou a relação de Preta com a avó. “Ela sabe do tamanho da avó dela, do que a avó dela é, ela teve essa oportunidade de viver a presença da avó. Agora, fica a saudade. A gente está começando a sentir essa saudade, porque foi tão intenso tudo que a gente viveu lá, a gente tava com ela até o final, e agora que a saudade está começando a apertar. A saudade, mesmo, aquela coisa de querer mandar mensagem, de querer estar perto”, completou.

Legado de Preta Gil

Francisco Gil também falou sobre a força que a mãe teve para contar sobre a doença. “O legado está aí. É muito importante o que ela já vinha fazendo em vida com relação a esse conhecimento maior com relação à doença, às prevenções, a tudo com relação à informação”, disse.

Para o cantor, Preta acabou “sendo um instrumento de poder de amplificar tudo aquilo que ela acreditava e, neste caso, com relação à doença. Legado de poesia, de amor, de uma obra em forma de vida, isso a gente sabe bem”.

Por fim, ele abordou a importância dos ensinamentos de Preta Gil. “Durante a doença, foi muito importante tudo que ela fez, como ela trazia essa informação, como ela se colocava. Lembro bem do dia que ela soube da bolsa [de ostomia], de cara ela já imaginou como ia empoderar pessoas que também estavam nessa situação. [Falava] ‘com certeza vou postar foto de biquíni pra todo mundo ver’. Bom que ela tá salvando vidas”, finalizou.

Desabafo de Gilberto Gil

Gilberto Gil também fez um desabafo sobre a morte de sua filha. Presente durante a missa de sétimo dia do falecimento da famosa, o artista afirmou que a partida da filha deixou ensinamentos valiosos para todos.

“Todos sabem, no país inteiro, que a Preta passou por um longo período de adaptação à partida, ao processo todo de ir embora”, refletiu ele durante o atendimento à imprensa que estava no local.

O cantor ainda reforçou que a despedida levou um longo tempo e a família foi dando adeus aos poucos. “A ficha para nós todos e para ela, especialmente, foi caindo aos poucos. Foram dois anos [do tratamento de câncer]”, disse.

Apesar de ter consciência da partida, Gil destacou que sente muita dor. “O que fica mais acentuado no pesar da perda, é o fato de que houve um sofrimento muito grande dela. É a coisa da qual, digamos assim, a gente mais se ressente, né?”, afirmou.

“Fica do sentimento um ressentimento, pelo fato de que ela tenha tido um período muito grande [de sofrimento]. O que também, por outro lado, ajudou na luta dela para essa adaptação, para esse acompanhamento que ela fez”, completou.