Gilberto Gil desabafa sobre morte de Preta Gil e faz reflexão

Gilberto Gil fez um desabafo sobre a morte de sua filha, a cantora Preta Gil. Presente durante a missa de sétimo dia do falecimento da famosa, no Rio de Janeiro, o artista afirmou que a partida da filha deixou ensinamentos valiosos para todos.

“Todos sabem, no país inteiro, que a Preta passou por um longo período de adaptação à partida, ao processo todo de ir embora”, refletiu ele durante o atendimento à imprensa que estava no local.

O cantor ainda reforçou que a despedida levou um longo tempo e a família foi dando adeus aos poucos. “A ficha para nós todos e para ela, especialmente, foi caindo aos poucos. Foram dois anos [do tratamento de câncer]”, disse.

Apesar de ter consciência da partida, Gil destacou que sente muita dor. “O que fica mais acentuado no pesar da perda, é o fato de que houve um sofrimento muito grande dela. É a coisa da qual, digamos assim, a gente mais se ressente, né?”, afirmou.

“Fica do sentimento um ressentimento, pelo fato de que ela tenha tido um período muito grande [de sofrimento]. O que também, por outro lado, ajudou na luta dela para essa adaptação, para esse acompanhamento que ela fez”, completou.

Legado de Preta

Durante a conversa, Gilberto Gil destacou que Preta Gil deixou um legado de muito amor e lembranças boas, que serão sempre citadas durante reuniões com amigos próximos e familiares que puderam conviver com a moça.

“É [um momento] como todos que virão daqui para frente, quando estivermos em família, quando estivermos em um círculo de amigos. E mais do que no caso dela, toda, toda, toda a nação brasileira, o povo inteiro que nutriu por ela um afeto muito grande. A lembrança dela vai ficar permanentemente conosco, com todos nós”, explicou.

“Acho que a vida, especialmente num período da história da humanidade em que vivemos tantas tribulações, por causa das dificuldades do fluxo do afeto, esse afeto tem sido muito represado, muito colocado em pequenas caixinhas para manipulação de uns e de tantos”, pontuou.

“Nesse sentido, é o fato da lembrança dela, da memória dela ter uma circulação muito grande, muito permanente, é um consolo, é um contraponto a essas dificuldades de afirmação do afeto pelos quais o mundo passa ultimamente. A partida dela também tem essa contribuição, contribui para nós sermos mais amorosos e mais afetivos”, concluiu.