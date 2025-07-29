Paolla Oliveira surge em ensaio sensual de lingerie; veja fotos

Paolla Oliveira tem 43 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, arrancou suspiros ao publicar no Instagram, nessa segunda-feira, 28, registros dos bastidores de um novo ensaio sensual. A loira está no ar atualmente na novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo.

Nos cliques compartilhados pela artista, ela aparece vestindo uma lingerie de renda preta. “Sol em leão, né?”, escreveu a famosa na legenda da publicação, que já conta com mais de 130 mil curtidas.

Nos comentários, diversos seguidores e admiradores rasgaram elogios para a atriz. “Esse é o meu verdadeiro morango do amo”, escreveu um fã-clube. “Linda em todos os sóis”, disse outra pessoa. “Deveria ser crime ser bonita assim”, protestou um terceiro.

Veja os cliques:

Atualmente, Paolla Oliveira é destaque no remake de Vale Tudo, da TV Globo, como Heleninha Roitman. A personagem luta contra o alcoolismo e disputa o amor do marido, Ivan (Renato Góes), com a heroína Raquel (Taís Araújo), ex-namorada dele.

Paolla Oliveira esclarece retorno como rainha de bateria

Paolla Oliveira usou suas redes sociais para esclarecer os boatos em torno de seu retorno ao posto de rainha de bateria da escola Grande Rio. A atriz publicou uma série de vídeos em seu perfil do Instagram, no último dia 16, e afirmou que foi nomeada apenas como “rainha de honra” da agremiação.

“Gente, eu estava aqui trabalhando, quando fui pega totalmente de surpresa com as últimas notícias carnavalescas... Meu telefone bombando com as pessoas me parabenizando por eu ter voltado a ser rainha da Grande Rio e eu não estava entendendo nada”, disse ela.

“Vamos organizar isso aqui, pelo amor de Deus. Primeiro, eu queria agradecer demais a Grande Rio, agradecer por esse espaço, esse lugar tão carinhoso. Sempre tive e continuo tendo esse carinho de vocês. E eu já tinha falado que eu não sairia do Carnaval, isso é uma verdade. Eu sairia só do posto. Vocês vão ser sempre a minha escola preferida do coração”, explicou.

A famosa ainda aproveitou para enaltecer a influenciadora Virginia Fonseca, que é a nova rainha de bateria. “Vamos esclarecer uma coisa, já que a gente está falando em posto? A rainha da Grande Rio é a Virginia. Vamos deixar a menina brilhar, minha gente”, disparou.

Comunicado oficial

A equipe de assessoria de comunicação da atriz da Globo também emitiu um comunicado oficial sobre o assunto e enfatizou que a artista não retornou ao posto de rainha de bateria.

“Reiteramos que Paolla Oliveira, como já anunciado anteriormente, não voltará a desfilar no próximo ano à frente da bateria da Grande Rio, ao contrário do que está sendo divulgado por meios de comunicação”, escreveram.

“Esclarecemos, ainda, que a atriz foi pega de surpresa pelo anúncio nas redes sociais da Grande Rio, de que foi agraciada com o título de Rainha de Honra - menção inédita que ela agradece com carinho, pois, como sempre disse, ela saiu do posto, mas jamais deixará o Carnaval”, completaram.

“Para encerrar qualquer mal-entendido e como já sabido, Paolla passará a faixa à nova rainha, Virginia Fonseca, a qual deseja sucesso à frente da bateria da escola de seu coração”, concluiu a nota.