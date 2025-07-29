Carlinhos Maia quebra o silêncio após término com Lucas Guimarães

Carlinhos não mencionou diretamente o nome de Lucas - Foto: Reprodução | Instagram

Envolvido em uma série de especulações desde que anunciou o fim do casamento com Lucas Guimarães, o influenciador Carlinhos Maia se pronunciou pela primeira vez sobre os boatos envolvendo o término.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram na noite desta segunda-feira, 28, ele afirmou estar “com zero paciência” para rebater as acusações de que teria encerrado a relação por interesse em engajamento.

“Eu acho engraçado que tudo pro povo é engajamento. ‘Ele quer engajamento pro Rancho’… Gente, pra quem é influenciador há tanto tempo como eu (…) até hoje em dia me mantendo no topo com tantos conteúdos que eu faço aqui, a minha vida pessoal eu divido com vocês porque não tem como, tá dentro, e eu divido com as pessoas que me assistem”, afirmou.

Carlinhos não mencionou diretamente o nome de Lucas nem comentou as razões por trás do término, mas respondeu indiretamente às críticas.

“Todo esse povo que não tem engajamento, acha que tudo é por engajamento. Eu acho que eu não preciso provar que eu preciso de engajamento. Por isso eu estou deixando falar, arder, tô com zero paciência de me pronunciar de nada, mas saibam que as pessoas também têm vida, nem tudo é sobre engajamento.”

Fim do relacionamento e polêmicas

O casal anunciou o fim do relacionamento no domingo, 27, em texto conjunto publicado nas redes sociais. “São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu (…) Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos”, disseram.

A publicação também indicava que o afastamento já vinha sendo refletido desde uma separação anterior: “Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar.”

Nesta segunda, novas especulações ganharam força com a participação da influenciadora Thayse Teixeira no programa Fofocalizando, do SBT. Amiga de Carlinhos, ela afirmou ao vivo que uma mulher chamada Eduarda Luvisneck poderia estar envolvida no rompimento.

Segundo Thayse, o humorista já teria se relacionado com mulheres antes de Lucas e estaria encantado por Eduarda, com quem tem feito transmissões ao vivo no TikTok.

Até o momento, Carlinhos não comentou diretamente essa versão dos fatos.