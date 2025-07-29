Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Carlinhos Maia quebra o silêncio após término com Lucas Guimarães

Influenciador diz estar sem paciência para se justificar

Por Beatriz Santos

29/07/2025 - 11:23 h | Atualizada em 29/07/2025 - 12:09
Carlinhos não mencionou diretamente o nome de Lucas
Carlinhos não mencionou diretamente o nome de Lucas -

Envolvido em uma série de especulações desde que anunciou o fim do casamento com Lucas Guimarães, o influenciador Carlinhos Maia se pronunciou pela primeira vez sobre os boatos envolvendo o término.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram na noite desta segunda-feira, 28, ele afirmou estar “com zero paciência” para rebater as acusações de que teria encerrado a relação por interesse em engajamento.

Leia Também:

Quem é o pivô da separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães?
Pivô do término de Carlinhos Maia quebra silêncio na web
Separação de Carlinhos Maia tem pivô feminina e virada sexual

“Eu acho engraçado que tudo pro povo é engajamento. ‘Ele quer engajamento pro Rancho’… Gente, pra quem é influenciador há tanto tempo como eu (…) até hoje em dia me mantendo no topo com tantos conteúdos que eu faço aqui, a minha vida pessoal eu divido com vocês porque não tem como, tá dentro, e eu divido com as pessoas que me assistem”, afirmou.

Carlinhos não mencionou diretamente o nome de Lucas nem comentou as razões por trás do término, mas respondeu indiretamente às críticas.

“Todo esse povo que não tem engajamento, acha que tudo é por engajamento. Eu acho que eu não preciso provar que eu preciso de engajamento. Por isso eu estou deixando falar, arder, tô com zero paciência de me pronunciar de nada, mas saibam que as pessoas também têm vida, nem tudo é sobre engajamento.”

Fim do relacionamento e polêmicas

O casal anunciou o fim do relacionamento no domingo, 27, em texto conjunto publicado nas redes sociais. “São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu (…) Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos”, disseram.

A publicação também indicava que o afastamento já vinha sendo refletido desde uma separação anterior: “Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar.”

Nesta segunda, novas especulações ganharam força com a participação da influenciadora Thayse Teixeira no programa Fofocalizando, do SBT. Amiga de Carlinhos, ela afirmou ao vivo que uma mulher chamada Eduarda Luvisneck poderia estar envolvida no rompimento.

Segundo Thayse, o humorista já teria se relacionado com mulheres antes de Lucas e estaria encantado por Eduarda, com quem tem feito transmissões ao vivo no TikTok.

Até o momento, Carlinhos não comentou diretamente essa versão dos fatos.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlinhos Maia polêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlinhos não mencionou diretamente o nome de Lucas
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Carlinhos não mencionou diretamente o nome de Lucas
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Carlinhos não mencionou diretamente o nome de Lucas
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Carlinhos não mencionou diretamente o nome de Lucas
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x