Casal revelado! Zé Felipe e Ana Castela estariam vivendo romance

A semana começou quente nos bastidores das celebridades. Segundo o portal LeoDias, dois nomes de peso no sertanejo universitário podem estar vivendo um novo affair. Fontes confiáveis garantem: Zé Felipe e Ana Castela estão ficando.

O detalhe? Os dois estão juntos em Orlando, na Flórida (EUA), curtindo dias de diversão nos parques temáticos mais famosos do mundo. E ao que tudo indica, o romance pode deixar de ser segredo a qualquer momento.

Apesar de não terem viajado juntos oficialmente, Zé Felipe embarcou sozinho no dia 28, como revelou o portal, saindo de Viracopos (SP), enquanto Ana Castela publicou em seus stories que também estava na cidade americana, os dois estão frequentando os mesmos locais e circulando próximos, sem muita preocupação em disfarçar.

Fontes afirmam que os pombinhos podem ser flagrados ainda nesta terça-feira, 29, em um parque famoso de Orlando. Quem estiver por lá, especialmente no reino de um certo rato muito conhecido, pode ter a sorte (ou o susto) de ver o casal surgindo junto.

A bomba choca por envolver dois ex-casais que movimentaram as redes recentemente: Zé Felipe encerrou o casamento com Virgínia Fonseca e Ana Castela terminou o namoro com Gustavo Mioto.